中山醫紐約校友會新春聚會

2024年中山醫紐約校友會新春茶叙鄭重於日前在華埠隆重舉行,做為疫情 後的首次茶會,來自康州,新澤西州 ,長島 和紐約五區的七十多位校友以及中大校友會,暨大校友會的代表們和嘉賓們共襄盛舉。中山醫紐約校友會新春茶叙始於2010年,由阮瑞年前副會長發起並負責組織至今,期間僅因新冠疫情中斷四年,原為高年資校友新春茶會,今年擴大至全體校友。

茶會由校友會金牌主持人,多才多藝的文藝骨幹金慧主持,紐約會長梁衛寧,美東會長孫茵,前美東副會長阮瑞年,前紐約副會長周秉流,校友會發起人前美東副會長任超齡,校友會發起人前辦公室主任梁永漢,以及總顧問朱子超等相繼致辭,細數創會經過,發展歷程,展望未來,祝福校友及家人們新年大吉!接著,梁會長,孫會長及朱子超終身總顧問代表校友會向年過八旬的高年資校友們贈送禮物並恭賀新禧!周前副會長亦向梁會長和朱總顧問贈送墨寶和祝福!美味佳餚之後,是視聽的盛宴和經典抽獎活動的交相輝映:校友們自發獻藝的聯歡會與幸運抽取各贊助單位及個人的捐贈禮品!

由聯歡會總策劃王媛的一曲電子琴新春經典曲目《喜洋洋》開場,熱熱鬧鬧地帶入金慧祈福的漢舞《卜卦》。阮瑞年的《one day when we were young》剛剛回憶了過去,跟得上潮流的校友們就在鴻雁的帶領下來了場火遍全球的《科目三》!人人嗨起來!從最佳家屬獎章獲得者游若旭醫生領我們走進的《呼倫貝爾大草原》,到Cynthia的《新疆舞》,再到陳欣那發生於中原桐柏山區的感人故事《絨花》;從Brenda的《上海灘》,韋德躍校友的《秋蟬》,到鐘蔚校友的古典舞蹈《雲扇》,再到孫茵會長領唱的《長江之歌》;我們走遍大江南北,我們領略民族風情,我們徜徉於今古文化。熱烈的氣氛吸引著在場嘉賓紛紛登台,高唱低和,吟詩朗誦,終章的旗袍走秀更是從者如雲,將茶聚推向高潮!伴隨著全體合唱「恭喜「的歌聲,校友們依依話別,相邀下一次的聚會。