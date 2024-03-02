新財年預算559億 新州擬課企業運輸費

新州州長墨菲公布新财年預算案。(州長辦公室)

據NJ.com報導，新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)日前提出2025財年度559億元預算 案，其中包括對企業獲利課徵新稅，並繼續多項財稅減免，以及為公務員支付全額退休金 和提供公立學校補助款。

墨菲說，在「經濟不穩定」之際，更應「透過降低成本與提高機會，讓更多人生活容易負擔」，他說：「我們提出的預算，可確保新州保住全美最適合養家的名聲，而且做好迎接未來的準備。」

自7月1日起實施的該項新財政年度預算增稅案，將追溯從2024年1月1日起實施，凡年獲利達1000萬元的企業，課徵2.5%的企業運輸費(corporate transit fee)，課徵對象約600家企業，每年可為新澤西捷運局(NJ Transit)挹注約10億經費。

新澤西工商協會(New Jersey Businesses and Industry Association)主席西克爾卡(Michele Siekerka)對於新州以各種名目對企業加稅相當不滿：「受影響的企業和公共交通毫無關聯，連州長自己也承認，卻偏偏對這些大型就業提供者加以懲罰，這絕非我們應該接受。」

另外墨菲政府編列超過35億元稅收減免，包括20億元的ANCHOR計畫，其中約有130萬屋主可拿到最高1750元補助，還有70萬租戶可獲最高700元津貼，藉此減輕財產稅負擔；另外為減輕家長的育兒負擔，每名幼童最多可領取1000元津貼。

墨菲表示：「當家庭為高漲的生活開銷疲於奔命時，我們將把比過去更多的經費放回他們口袋裡。」

默菲政府還推出RetireReady NJ新計畫，針對該州雇用至少25名員工的私人企業，規定雇主必須加入退休儲蓄計畫，以協助沒有養老金或401(k)的勞工。

同時墨菲編列71億元經費挹注公務人員退休金，也是連續第四年全額補助，以保障全州約80萬名在職或退休的各級政府員工退休生活。

另外新年度教育經費增加至9億800萬元，首次對新州學校提供全額補助，包括公立學校補助1190萬元，還有1億2400萬元擴大學前教育計畫，補助1000名幼童上課。

墨菲說：「我們不能對孩子的健康和福利標價，這是我們最神聖的投資。」