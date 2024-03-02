我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

新財年預算559億 新州擬課企業運輸費

編譯俞仲慈╱綜合報導
新州州長墨菲公布新财年預算案。(州長辦公室)
新州州長墨菲公布新财年預算案。(州長辦公室)

據NJ.com報導，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前提出2025財年度559億元預算案，其中包括對企業獲利課徵新稅，並繼續多項財稅減免，以及為公務員支付全額退休金和提供公立學校補助款。

墨菲說，在「經濟不穩定」之際，更應「透過降低成本與提高機會，讓更多人生活容易負擔」，他說：「我們提出的預算，可確保新州保住全美最適合養家的名聲，而且做好迎接未來的準備。」

自7月1日起實施的該項新財政年度預算增稅案，將追溯從2024年1月1日起實施，凡年獲利達1000萬元的企業，課徵2.5%的企業運輸費(corporate transit fee)，課徵對象約600家企業，每年可為新澤西捷運局(NJ Transit)挹注約10億經費。

新澤西工商協會(New Jersey Businesses and Industry Association)主席西克爾卡(Michele Siekerka)對於新州以各種名目對企業加稅相當不滿：「受影響的企業和公共交通毫無關聯，連州長自己也承認，卻偏偏對這些大型就業提供者加以懲罰，這絕非我們應該接受。」

另外墨菲政府編列超過35億元稅收減免，包括20億元的ANCHOR計畫，其中約有130萬屋主可拿到最高1750元補助，還有70萬租戶可獲最高700元津貼，藉此減輕財產稅負擔；另外為減輕家長的育兒負擔，每名幼童最多可領取1000元津貼。

墨菲表示：「當家庭為高漲的生活開銷疲於奔命時，我們將把比過去更多的經費放回他們口袋裡。」

默菲政府還推出RetireReady NJ新計畫，針對該州雇用至少25名員工的私人企業，規定雇主必須加入退休儲蓄計畫，以協助沒有養老金或401(k)的勞工。

同時墨菲編列71億元經費挹注公務人員退休金，也是連續第四年全額補助，以保障全州約80萬名在職或退休的各級政府員工退休生活。

另外新年度教育經費增加至9億800萬元，首次對新州學校提供全額補助，包括公立學校補助1190萬元，還有1億2400萬元擴大學前教育計畫，補助1000名幼童上課。

墨菲說：「我們不能對孩子的健康和福利標價，這是我們最神聖的投資。」

退休金 新澤西州 預算

上一則

升級污水處理 費城用戶每年分擔265元

下一則

伊州10大指定文化區 芝華埠入列

延伸閱讀

非營利機構報假帳涉騙10萬 禁投標金山市府合同

非營利機構報假帳涉騙10萬 禁投標金山市府合同
演員工會獎／奧斯卡帝后戰況新風向？墨菲、葛萊史東搶得氣勢

演員工會獎／奧斯卡帝后戰況新風向？墨菲、葛萊史東搶得氣勢
新州辦2026世足總決賽 墨菲：千載難逢

新州辦2026世足總決賽 墨菲：千載難逢
蘇奧齊國會特別選舉勝出 民主黨移民議題轉攻 11月應主動出擊

蘇奧齊國會特別選舉勝出 民主黨移民議題轉攻 11月應主動出擊

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
美國多個機場已推出掃臉安檢服務。(特派員黃惠玲／攝影)

TSA掃臉安檢 即起擴至歐海爾、洛杉磯機場UA乘客

2024-02-29 10:52
男子理髮後發現小費選項竟高達50%、70%和90%，令他十分不滿。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／Pexels

小費文化歪樓？ 男子剪髮竟被要求付90%小費

2024-03-01 21:37
汽車保險費用才剛漲完，又換房屋保險費用調升。(pexels)

車險漲完換漲房險 伊州2大保險公司宣布漲價至少12%

2024-02-23 12:32
北卡首府洛麗(Raleigh) 是美國第二大熱門房地產市場。(記者王明心╱攝影)

全美熱門房市 第一名是這城市 北卡首府等3城市擠入前五

2024-02-26 01:05
線上支付應用程式的使用率日益普遍，也因此成為搶匪作案新目標。(Zellepay Instagram截圖)

不帶現金難防搶 芝城持槍威脅解碼支付App轉帳激增6成

2024-02-23 10:58

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年