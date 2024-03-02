升級污水處理 費城用戶每年分擔265元

費城 詢問報報導，費城自來水局(PWD)為了讓德拉瓦河(Delaware River)汙水處理符合聯邦標準，擬耗資30億元的汙水處理經費，而且日前已宣布由用戶分攤，平均每年得多付265元。

PWD發表聲明表示：「如果沒有州政府或聯邦提供財政支援，這筆汙水處理費恐在未來數年，以更高的水費轉嫁給用戶。」根據新收費標準，用戶每月多繳22.17元，而非原先聯邦環保署(EPA)估算的每月1.50元。

PWD負責從斯庫基爾河(Schuylkill River)和德拉瓦河擷取河水，並依環保署標準處理汙水，為費城、蒙哥馬利(Montgomery)、德拉瓦和巴克斯(Bucks)等郡、逾200萬居民提供生活用水。

不過德拉瓦河330哩長流域，污染最嚴重的20哩河段流經費城地區，因此去年12月，環保署對PWD汙水處理提出更高的含氧量標準，確保用戶可以直接飲用自來水。

環保署表示，提高河水含氧量，有助於銀花鱸魚(striped bass)、美國鰣魚(American shad)與瀕臨滅絕的大西洋鱘(Atlantic sturgeon)等魚類繁殖。

環保署還歸咎PWD旗下三座汙水處理廠將汙水直接排放入河，由於汙水含有大量的氨，在轉化硝酸鹽的過程，會消耗水中氧氣，導致含氧量太低，危害魚類生存。

環保組織「特拉華河守護者組織」(Delaware Riverkeeper Network)負責人羅薩姆(Maya van Rossum)也不滿PWD的汙水處理措施：「自來水公司只想逃避責任，無視於自己排放汙水對河流造成極大的傷害。」

因此在環保署要求下，PWD每年須增加1億3700萬元汙水處理費，才能符合聯邦標準，PWD旗下西南汙水處理廠(Southwest Plant)年代久遠、設備老舊，加上排放最大量的氨，訂於今年夏天耗資7000萬元，升級汙水處理設備。

不過PWD對於環保署的新標準仍持保留態度：「我們應該查核新標準背後的科學證據，兼顧用戶的水費負擔，以確定提高河水含氧量真的可以保護鱘魚。」