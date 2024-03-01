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美華協會匹茲堡分會晚會 歡慶成立50年

記者李亮萱／匹茲堡報導
匹茲堡市長Ed Gainey夫婦(又三、右四)與舞獅小朋友。(記者李亮萱／攝影)
匹茲堡市長Ed Gainey夫婦(又三、右四)與舞獅小朋友。(記者李亮萱／攝影)

今年成立剛好滿50年的美華協會匹茲堡分會，日前舉行春節晚會，賓州眾議員梅斯(La'Tasha D. Mayes)、匹茲堡市長甘尼夫婦(Ed and Michelle D Gainey)等當地官員及企業代表均出席了盛會。

美華協會匹茲堡分會主辦的春酒，由精采的舞獅拉開序幕，在場賓客隨著鼓聲餵食祥獅紅包，祝願龍年平安、健康、吉祥、快樂。

每年這場活動是匹茲堡最具代表性的春節慶祝集會。梅斯致詞時說，她以華人在匹茲堡的耕耘為傲，尤其美華協會多年來在匹茲堡的努力，彰顯華人對當地發展的巨大貢獻。

市長甘尼說，匹茲堡美華協會50年來，一直是連結匹茲堡華人與當地社區的重要橋樑。經過美華協會長期的努力，匹茲堡成為一個具有不同文化色彩、互相理解且茁壯的城市。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)也發函慶賀，祝福大家節日快樂之外，並稱讚節慶活動是年輕一代與長者學習傳統習俗的好機會。

美華協會的成人舞班當天帶來「嘉賓宴」舞蹈，將杯子、盤子、筷子與舞蹈結合，讓觀眾看得目不轉睛。現場還有武術表演，硬底子、真功夫，都十分吸睛。

美華協會匹茲堡分會會長連美玲表示，農曆新年是全家團聚的重要時刻，也象徵亞洲民族富有歷史與文化。她說，匹茲堡的華人150年來，從不到500人到現在超過五萬人，角色也從移民落地生根為美國人，此外，匹茲堡華人在工業、餐飲、醫療、教育業，都有出色表現。

連美玲說，過去50年來，美華協會在匹茲堡扮演的角色，就是讓華人在這個城市安居樂業，讓匹茲堡的居民了解並接受中華文化。展望未來的50年，美華協會希望能扮演一個友善的平台，不但提供匹茲堡華人傳遞歷史與文化的管道，也讓當地政府及居民接納並認可華人對匹茲堡的貢獻。

匹茲堡美華協會匹茲堡分會理事歡迎匹茲堡市長Ed Gainey夫婦(又三、右四)。...
匹茲堡美華協會匹茲堡分會理事歡迎匹茲堡市長Ed Gainey夫婦(又三、右四)。(記者李亮萱／攝影)
(記者李亮萱／攝影)
(記者李亮萱／攝影)
美華協會匹茲堡分會成人舞班表演「嘉賓宴」，贏得匹茲堡市長Ed Gainey夫婦(...
美華協會匹茲堡分會成人舞班表演「嘉賓宴」，贏得匹茲堡市長Ed Gainey夫婦(後排中)讚賞。(記者李亮萱／攝影)

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