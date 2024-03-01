澤西海岸居民遺愛社區 捐土地建公園

新州 澤西海岸(Jersey Shore)長港區(Longport)一名高齡居民去年過世後，將名下緊鄰海邊的500萬元土地捐贈給市府，並計畫改建成濱海公園造福市民。

據NJ.com報導，前年定居長港的桃樂西·麥吉(Dorothy McGee)生前樂善好施，是地方活躍人士，但在去年秋天以88歲高齡過世，身後將位於第22大道的兩塊土地，捐贈給市府並要求改建成獨具特色的濱海公園。

長港區議會日前已全數通過決議，將麥吉捐贈的土地列為市政資產，並計劃交由建築公司興建一座花卉公園、配置第35大道類似的涼亭以及3呎高圍欄；議會同時決議通過，公園落成紀念牌將刻上麥吉的名字。

長港區長羅素(Nick Russo)表示，麥吉捐贈的土地價值約500萬元，也是麥吉和丈夫故居的所在地，市府未來打算將故居拆除，並在附近興建另一棟新屋。

麥吉捐贈的土地位於高級住宅區，直通海邊，可以欣賞如詩如畫的沙灘美景，因此改建公園計畫，受到社區居民好評。

羅素說：「麥吉熱愛她的社區，而且這裡也沒有人告訴我，不要這樣做，大家都很期待。」並透露區議會編列15萬元經費，預計六個月內破土動工。

根據報導，麥吉生前在學區 董事會擔任祕書長達20年之久，也是長港歷史學會(Longport Historical Society)重要人士，還抽空在周末假日，前往市政大樓(Borough Hall)附近的海岸防衛隊(Coast Guard)崗哨附設的門廊商店(Porch Store)擔任志工，是頗具聲望的社區居民。