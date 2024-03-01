我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

澤西海岸居民遺愛社區 捐土地建公園

編譯俞仲慈／綜合報導

新州澤西海岸(Jersey Shore)長港區(Longport)一名高齡居民去年過世後，將名下緊鄰海邊的500萬元土地捐贈給市府，並計畫改建成濱海公園造福市民。

據NJ.com報導，前年定居長港的桃樂西·麥吉(Dorothy McGee)生前樂善好施，是地方活躍人士，但在去年秋天以88歲高齡過世，身後將位於第22大道的兩塊土地，捐贈給市府並要求改建成獨具特色的濱海公園。

長港區議會日前已全數通過決議，將麥吉捐贈的土地列為市政資產，並計劃交由建築公司興建一座花卉公園、配置第35大道類似的涼亭以及3呎高圍欄；議會同時決議通過，公園落成紀念牌將刻上麥吉的名字。

長港區長羅素(Nick Russo)表示，麥吉捐贈的土地價值約500萬元，也是麥吉和丈夫故居的所在地，市府未來打算將故居拆除，並在附近興建另一棟新屋。

麥吉捐贈的土地位於高級住宅區，直通海邊，可以欣賞如詩如畫的沙灘美景，因此改建公園計畫，受到社區居民好評。

羅素說：「麥吉熱愛她的社區，而且這裡也沒有人告訴我，不要這樣做，大家都很期待。」並透露區議會編列15萬元經費，預計六個月內破土動工。

根據報導，麥吉生前在學區董事會擔任祕書長達20年之久，也是長港歷史學會(Longport Historical Society)重要人士，還抽空在周末假日，前往市政大樓(Borough Hall)附近的海岸防衛隊(Coast Guard)崗哨附設的門廊商店(Porch Store)擔任志工，是頗具聲望的社區居民。

學區 新州

上一則

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

下一則

製造業與供應鏈年度盛會 3/11至3/14亞城舉行

延伸閱讀

孟加拉首都高級社區大火 至少43死數十傷

孟加拉首都高級社區大火 至少43死數十傷
舊金山地檢處受害者服務 延伸至多族裔社區

舊金山地檢處受害者服務 延伸至多族裔社區
APICHA亞皮查社區健康中心Jackson Heights診所 提供綜合醫療服務

APICHA亞皮查社區健康中心Jackson Heights診所 提供綜合醫療服務
NBA／複製上季模式 湖人戰績欲強拉尾盤 羅素：專注每一場

NBA／複製上季模式 湖人戰績欲強拉尾盤 羅素：專注每一場

熱門新聞

DownDetector.com表示，至少收到超過五萬份At&t用戶稱網路中斷的報告。(DownDetector官網截圖)

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

2024-02-22 08:45
趙安吉。(本報檔案照片)

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

2024-02-29 21:34
芝加哥百利臨時賭場去年9月在芝市中心開幕。(本報檔案照片)

全美賭場營收創新高 這個城市躍升為第3大「賭城」

2024-02-22 09:52
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
美國多個機場已推出掃臉安檢服務。(特派員黃惠玲／攝影)

TSA掃臉安檢 即起擴至歐海爾、洛杉磯機場UA乘客

2024-02-29 10:52
汽車保險費用才剛漲完，又換房屋保險費用調升。(pexels)

車險漲完換漲房險 伊州2大保險公司宣布漲價至少12%

2024-02-23 12:32

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵