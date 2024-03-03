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新州多家戒毒治療中心 爆發個資外洩

編譯徐薏茹／綜合報導

新澤西州有多家戒毒治療中心日前聲稱成為資料外洩事件的受害者，目前則已完成調查，並採取許多保護個人資料的相關措施。

在南澤西經營數家毒癮治療中心的Maryville公司聲稱，資料外洩事件發生於2023年8月，該公司的新聞稿指出，被訪問的個人資料包括社會安全號碼、健康保險資訊和金融帳戶資訊。

聲明中說，這起事件發生於去年8月22日左右，涉及一個公司的電子郵件帳戶，該公司表示已立即請熟悉處理這類事件的外部網路安全專業人員展開調查。

Maryville公司稱已於今年2月7日獲得調查的全部結果。

其新聞稿指出，公司沒有跡象表明任何資訊被盜用於身分盜竊，但該公司正在通知個人資訊受資料外洩影響的個人，並且建議採取預防性措施，如獲取免費信用報告，設置詐騙警告和安全凍結。

新聞稿稱：「本公司致力維護我們擁有之個人資訊的隱私，並採取許多預防措施來保護這些個資。我們會持續評估與修正我們的做法和內部控制，加強您個人資訊的安全與隱私。」

公司的一名代表表示，公司正在採取額外措施。

開發總監克威(Bill Crowe)告訴NJ Advance Media：「Maryville正在為可能因這起事件暴露社會安全號碼的個人提供信用監測服務。我們網站的主頁也提供相關訊息，幫助可能受影響的個人瞭解更多此事件的資訊、我們的回應，以及他們可以採取的保護措施。」

報導指出，民眾如果認為自己可能已經受到資料外洩事件影響，但未收到通知信，可以撥打1-888-711-4957獲取更多資訊。

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