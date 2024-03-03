42天無新病例… 費城衛生局：麻疹疫情告一段落

費城衛生局在提醒家長攜帶孩童施打麻疹疫苗同時，也宣布該市上波麻疹疫情已告一段落。(費城衛生局臉書截圖)

費城 衛生當局本周指出，費城的麻疹病例雖然在六周內新增至九例，但在過去42天，約兩個潛伏期的時間沒有新增感染病例後，費城衛生局宣布麻疹疫情 結束，該市最後一例是於在1月16日確診。

12月初在費城兒童醫院爆發麻疹疫情，並蔓延至費城東北部的一家日託中心，有七名兒童和兩名成人確診，不過六名住院病患皆已康復返家。

一名近期曾去麻疹疫區的嬰兒在住進費城兒童醫院兩天后現了麻疹皮疹，發現醫院其他患者也被感染，包括一名年紀太小無法接種疫苗 的嬰兒、一名未接種疫苗的孩童以及其未接種疫苗的父母。

聖誕節前，一名曾接觸麻疹的兒童違反隔離規定，前往日託中心上學，造成該日託中心的其他四名兒童和一名家長確診。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，麻疹具有高度傳染性，透過呼吸和接觸受汙染的介面傳播，病毒可以在空氣中停留兩個小，傳染性是新冠肺炎病毒的七倍，潛伏期最長可達 21 天。

CDC表示，嬰兒若在一歲時接種一劑MMR疫苗，預防麻疹效果可達到 93%，接種兩劑可達到 97%。1957年之前出生或曾經罹患麻疹的人也被認為具有免疫力。

衛生部門疾病控制主任伯雷斯(Landrus Burress) 在一份聲明中表示，費城麻疹疫苗接種率為93%，衛生機構努力識別病例並減少接觸，讓疫情受控制。

費城曾於1991年爆發麻疹以情，當時有1400人確診，造成9名兒童死亡。

費城以外的地區也傳出疫情，一月中旬，卡姆登縣的一名兒童確診，當局未表示是否與費城疫情有關。佛羅里達州的勞德代爾堡也出現六例病例。

費城兒童醫院疫苗教育中心主任奧菲特(Paul Offit)表示，兒童常規疫苗接種的減少和反疫苗情緒的增加，可能導致更多疫情爆發。今年冬天費城經歷的麻疹疫情相對較小，需要加緊嚴防更大規模疫情的發生。