費城市長下令 3/4起高階官員須實體辦公

費城市長要求所有高階官員必須進市府上班，圖為費城市府大樓。(特派員黃惠玲／攝影)

根據費城 在上周發給市府官員們的備忘錄顯示，費城市長帕克(Cherelle L. Parker)已下令市府高階官員從下個月開始都要進辦公室工作。

帕克在備忘錄中寫道：「居家工作雖具有靈活性優勢，也可以幫助平衡工作和生活，但我還是認為，員工一起在辦公室裡工作才可以帶來最佳的溝通、專業的產能和以及合適的工作環境，也才能真正實現多元化、公平和包容性。」

帕克指出，因此，於3月4日開始，所有內閣成員，直接向市長辦公室匯報的官員、委員、主任和副主任，都必須要進辦公室工作。

其實在這份備忘錄發布之前，幾乎所有的官員都已經回到辦公室上班，因此這項命令其實並不會為市府運作帶來重大改變，更像是一種聲明，表明帕克計劃實現她的目標，讓整個市政勞動力全部恢復成在辦公室工作。

不過，一些市政基層員工表示，如果被迫返回辦公室工作，他們可能會傾向於另外找尋其他工作。

根據商業房地產 服務公司Jones Lang LaSalle表示，帕克希望讓城市工作人員重返辦公室，是希望從市府開始，致力於提振當地經濟，該市的辦公室空置率現在約為19%。

儘管市中心的居住人口正在蓬勃發展，旅遊業也幾乎恢復到大流行前的水平，但混合辦公模式導致市中心的辦公室工作人員大幅減少，特別是在周一和周五。

帕克表示，只有當我們所有的員工週一到週五都回到辦公室時，費城市政府才是真正的「開門營業」。不過，帕克的備忘錄中並未提及這些員工回到辦公室對經濟的影響，只是提到了改善溝通等好處。

帕克寫道，這個決策是考慮到共同協作和工作效率，並且兌現她的承諾，也就是打造一支更引人注目、更接近人民的市政團隊，非常感謝每一位員工的共同配合。

帕克的幕僚長蒂芬妮·瑟曼(Tiffany Thurman)表示，我們不是一個虛擬政府，團隊將因此變得更加平易近人，市民任何問題都可以隨時找市政團隊聊聊。