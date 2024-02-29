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金色年華老人中心2024新春元宵佳節文娛演出會成功舉辦

新澤西訊
演出會精彩不斷，大家度過了美好的一天
演出會精彩不斷，大家度過了美好的一天

“新年好，新年好，祝福大家新年好!我們唱歌，我們跳舞，祝福大家新年好!”一曲旋律優美的《新年好》拉開了2024新春元宵文娛演出會的序幕，中心老人們歌聲優美動聽，飽含深情地唱出了大家的美好祝福和對生活的熱愛。整個演出會都是由中心的老人們精心編排親自演出，精彩節目不斷，有歌曲大合唱《新年好》《賣湯圓》《龍的傳人》，手語舞蹈《感恩的心》，集體舞《紅紅吉祥年》，扇子獨舞《梅花賦》，男生獨唱《好一朵茉莉花》《三套車》，女生二重唱《今夜無眠》等等，大家各個身懷絕技，才藝雙馨，演出會現場氣氛熱烈得到大家陣陣掌聲和讚揚。

位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，中心從不吝嗇投資不斷改善基礎設施，更新設備，在同類中心中絕對是行業的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，佔地10英畝。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺，能充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。

經過近3年的擴建，中心斥巨資打造的新建築以嶄新的面貌呈現給大家。新建築面積1萬2千尺，內設有3個大型的活動室、理療運動室（PT/OT）、餐廳、廚房、醫護室等，特別值得一提的是新建築特設的洗澡間和洗衣房更是新州首屈一指。新建築與老建築由室內走廊完美鏈接，經過此次的擴建，中心建築總面積已達3萬多尺，可同時容納600人。

金色年華在疫情期間仍竭盡全力為大家提供一切所需的服務：如上門為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲以及組織各種活動如聯歡會，生日趴等豐富老人們的生活。

來吧！快來加入金色年華溫暖的大家庭，中心全體工作人員真摯地歡迎您。讓生活的每一天都更精彩！

演出會精彩不斷，大家度過了美好的一天
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