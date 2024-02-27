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患者注射染菌致死 新州醫院判賠300萬

編譯周芳苑／綜合報導

六年前，新澤西州位於格洛斯特郡(Gloucester County)的傑佛遜華盛頓市醫院(Jefferson Washington Township Hospital)一名女患者接受治療時因食肉菌(flesh-eating bacteria)感染致死，陪審團上週裁定，醫院須賠償亡者家屬300萬元。

訴訟稱，死亡患者諾克(Adrienne Nock)當時54歲，是三個孩子的母親；2017年2月下旬、3月二度前往傑佛遜醫院就診；她左上臂接受注射治療後離開醫院，兩天後因患部不適返回醫院後入院，隔天死亡。

屍檢確定諾克死於「化膿性鏈球菌」(Streptococcus)引發的中毒性休克綜合症，很可能是左上臂接受注射所致。國家醫學圖書館(National Library of Medicine)稱，細菌感染若不及時治療可能致命。

諾克家庭的代表律師衛斯(Jason Weiss) 認為，當時工作人員若及時治療感染，諾克的生命可挽救，她很快被診斷出問題，治療卻延誤。

訴訟稱，諾克2017年2月28日第一回到醫院急診室就醫，抱怨背部疼痛，接受肌肉鬆弛劑注射後離開醫院；回家後，注射部位疼痛外加身體狀況惡化，3 月 2 日返回醫院就診，最終接受手術，心臟病發作並昏迷，3 月 3 日去世。

在卡姆登郡(Camden County)高等法院法官查尼 (Judith Charney) 審理之前，這起過失死亡案已歷經兩個多月聽證，陪審團花兩天審議。

新澤西州 心臟病 圖書館

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