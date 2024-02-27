好心沒好報…賓州男邀友暫住 妻卻遭槍殺

賓州 一名男子因家庭爭執被迫離家，朋友因此邀請他至沃倫郡(Warren County)的家中暫住，沒想到沒過多久，該男子卻槍殺其友人的妻子。

根據沃倫郡檢察官辦公室發布的消息，38歲的東斯特勞茲堡(East Strousburg)居民阿維塔布(Armond Avitable)在槍案發生不久後被拘捕，但後來他的身體出現問題，經送醫仍死亡。

檢察官辦公室表示，阿維塔布在與一名女子發生家庭爭執後，朋友席林(Kevin Schilling)將他接走到其家中暫住，不久後，阿維塔布與席林及其38歲的妻子謝麗爾·席林(Cheryl Schilling)爭吵，導致阿維塔布變得「激動且有侵略性」。

隨後阿維塔布從樓下取得一把霰彈槍，席林夫婦躲到樓上的臥室關上房門，阿維塔布跟隨他們進入房間，兩度開槍射擊謝麗爾，一槍擊 中她的手臂，一槍擊中她的左上軀幹。

警方獲報前往該住宅，謝麗爾於晚間8時28分死亡，急救人員試圖搶救但未成功；謝麗爾的死亡被判定為他殺，死因為軀幹槍傷。

當局表示，阿維塔布案發後逃離，在屋外遇到一些鄰居，他告訴鄰居「他不得不開槍射她，因為席林的先生要對付他」，接著他又朝席林房屋開了兩槍。

隨後阿維塔布將槍枝留在鄰居住宅，跑向80號州際公路和46號高速公路的交叉路口，州警察在該處與他對峙，導致肢體衝突。

阿維塔布被捕後，身體便出現不明醫療狀況，經緊急送往附近醫院仍不治，其死亡原因正等待驗屍確認。