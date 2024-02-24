除役逾30年 戰艦新澤西號將進塢整修

美國海軍主力艦「新澤西號」(USS New Jersey，BB-62)除役30餘年後，預計下個月進塢接受兩個月的整修。(新州戰艦組織 )

美國海軍主力艦「新澤西 號」(USS New Jersey，BB-62)除役30餘年後，預計下個月進塢接受兩個月的整修，相關部門已為拖行作業預作準備。

據NJ.com報導，艦齡超過80年的新澤西號歷經二戰、韓戰與越戰等多場戰役，是美國史上獲得最多勳章的軍艦，於1991年波灣戰爭結束後除役，停靠在新州肯登市(Camden)一處河濱碼頭，並自2001年起開放為博物館 ，供遊客參觀。

新澤西號執行長史佩瓦克(Marshall Spevak)表示，依照海軍規定，除役艦艇開放參觀後，每隔20年需重新翻修一次，因此安排3月21日中午12時10分，將新澤西號拖往「費城 海軍造船廠」(Philadelphia Naval Shipyard)，進行為期約兩個月的整修工程。

為確保新澤西號移動過程的船身安全，船艦頂部的桅杆和搜索雷達已經提前拆除，以便順利通過華特惠特曼大橋(Walt Whitman Bridge)，屆時民眾可以目睹新澤西號在德拉瓦河(Delaware River)面上的英姿。

同時4月至5月整修期間，新澤西號每逢六、日開放民眾購票進入船塢參觀船艦下方，史佩瓦克強調：「這是千載難逢的機會，可以在船塢參觀這艘船艦，親眼目睹這艘船艦移動。」

史佩瓦克對於這艘戰功彪炳的二戰主力艦擁有一份深厚的感情，他說：「對於我們許多二戰老兵、韓戰老兵以及日益年長的志工來說，這可能是他們人生最後一次看到新澤西號移動。」

而且史佩瓦克期望新澤西號能夠趕在國殤日(Memorial Day)假期前，整修完畢回到河濱碼頭，供人參觀，他說：「對於曾在船上服役的數千名水手而言，這艘船艦作為博物館，也是後代子孫緬懷先人的紀念碑，我們應該善盡維護的義務。」