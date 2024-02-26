新州華社春節聯歡晚會 逾600人共慶新春

春節晚會出席踴躍。（記者謝哲澍/攝影）

新澤西華人 聯合總會、新澤西福建同鄉會、新州 中國日日前聯合舉辦2024春節聯歡晚會，吸引數十個社團的600多位人士歡聚一堂，共慶新春。新澤西華人聯合總會主席林潔輝祝福大家新年吉祥如意。新澤西福建同鄉會主席李世群、會長郭洪寶代表籌委會成員向來賓拜年。

女高音歌唱家胡薇薇(前左)和會長郭洪寶(前右)領唱大合唱「今夜無眠」。（主辦方提供） 福建同鄉會義工。（主辦方提供）

籌委會精心準備的15個節目，在胡薇薇和胡世遠的主持下依次登場，童聲合唱、大合唱，女高音、女中音獨唱、京歌伴舞，男女二重唱、舞蹈等、形式多樣且具有濃濃的中國味。晚會還有兩名幸運兒獲得由林潔輝捐出的2個千元現金大獎。

福建同鄉會第四屆韞青獎學金頒獎。（主辦方提供）

當晚也頒發了新澤西福建同鄉會第四屆「韞青獎學金」，四位品學兼優的高中生李明翰、詹梧桐、王璦瑪、陳宏為今年得主。獎學金設立者神經科醫生吳韞青說，希望獲獎孩子繼續努力，力爭成為建設國家、造福人類的棟樑之才。

應邀出席春節聯歡晚會的嘉賓包括中國駐紐約總領館教育參贊余有根、領僑處副主任殷民俊、領事許朝暉、林登市市長Derek Armstead夫婦、Belleville市歷史協會主席Michael Perrone、East Brunswick市經濟開發部門官員Robert Zuckerman、新澤西Montville鎮官員Mr.Bob Lowenfish & Mrs.Marian Lowenfish、新澤西博根郡郡長辦公室Ludi Hughes、愛迪生市學委主席彭曉寒、前學委主席施景渭、李文斯頓學委龔芳等。