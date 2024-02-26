去年與警佐發生衝突 新州1警局長停職至今

澤西海岸(Jersey Shore)一小鎮的警察局長，三個多月前因與一名警佐發生肢體衝突，至今仍在「被休」行政假。

多部警員隨身攝影機拍下去年11月9日局長吉達(Leonard Guida)和警佐麥哲(William Major)在布拉德利海灘(Bradley Beach)主街上發生的衝突。

影片顯示，麥哲正在調查一起涉嫌酒駕的車禍，影像可看到和聽到非值勤中的吉達訓斥麥哲的服裝，引發兩人之間的扭打衝突。

根據其中一段影片，吉達在麥哲調查車禍時靠近他，接著吉達抓住麥哲，兩人有短暫的肢體衝突，麥哲將吉達推到警車的引擎蓋上。

孟莫斯郡(Monmouth County)檢察官辦公室拒絕詳細說明吉達面臨的任何處分。

檢察官辦公室說明：「根據新州 檢察長辦公室內部事務政策和程序，孟莫斯郡檢察官辦公室針對布拉德利海灘警察局長的行為進行調查，包括2023年11月與一名警佐的互動，隨後將我們的調查結果交給布拉德利海灘鎮審查。」

布拉德利海灘鎮鎮長福克斯(Larry Fox)表示：「我已經收到檢察官辦公室的報告，如你們所知，這是人事問題，直到完成之前，我無法詳細評論，但我相信很快就會結束此事件。」

直到一名居民在12月的市鎮議會會議上提出問題，公眾才被告知吉達已經被停職。

吉達於1983年從事公職，自2007年起擔任警察局長。