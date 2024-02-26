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賓州缺資深選務官 年底大選出錯率恐增

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州資深選務主管缺乏，將因此增加出錯的風險。(賓州州務卿辦公室臉書截圖)
賓州資深選務主管缺乏，將因此增加出錯的風險。(賓州州務卿辦公室臉書截圖)

總統大選將於今年底登場，但賓州卻缺乏經驗豐富的選務主管，增加出錯的風險，這可能造成選民的困難，剝奪他們投票的權利，並引發對投票結果的爭議。

該州總共有58名在2019年11月選舉期間任職的官員離開，根據Votebeat和Spotlight PA針對郡數據的分析，與2019年選舉期間的經驗水平相比，截至本周，賓州郡因高級選舉官員離職，累計流失了293年的選舉經驗，賓州目前的選舉人員經驗年資，比2019年11月選舉期間少21%，當時選務主管開始大量離職。

格林郡(Greene)和路澤恩郡(Luzerne)最近的選票印刷和行政錯誤等表明，經驗不足的郡行政人員可能導致選舉時發生更多問題。

州務卿施密特(Al Schmidt)在最近的活動上表示：「失去郡層級的資深選務主管是我們面臨的最大危險之一，這種人員變更率，更可能形成出錯的環境。」

州務卿辦公室希望選舉高度技術方面的訓練計劃和指導方針將有助於新主管過渡順利。

過去四個月，賓州失去三名總年資約45年的選務主管，其中一名主管是費瑟(Jerry Feaser)，他在多芬郡(Dauphin County)任職主管超過十年，深受同僚尊敬，現57歲的費瑟表示，多年來他計畫退休，但自2019年以來的工作變化，加深他不參與下一次總統大選的想法。

2019年的新投票機和郵寄選票已為2020年的總統大選帶來一個充滿挑戰的環境，但當時COVID-19疫情爆發時，事情開始失控，前總統川普的盟友和追隨者開始質疑選舉結果和選舉管理程序。

費瑟說：「這些真的使我筋疲力盡。」而他並不是唯一一個感到不知所措的人。

2020年大選期間擔任州務卿的凱西·布克瓦(Kathy Boockvar)表示，費瑟提到的挑戰，加上要求審計、重新計票請願和大量的紀錄要求，為行政人員創造了一個嚴苛的新工作環境，「不難理解為什麼會有這樣的離職率，這幾年充滿挑戰。」

賓州 投票

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