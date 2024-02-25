新澤西州逾1/3房屋無房貸 反映全美房市趨勢

聯邦數據顯示，新澤西州 超過33%的房屋沒有房貸，反映全美房貸趨勢。

2022年人口普查數據顯示，新澤西州36.7%的房屋直接買斷，沒有房屋貸款 (mortgage)或房屋淨值貸款(home equity loan)，同比2010年的28.9%顯著增加。

新澤西州的情況反映全美趨勢，2010年有33.8%的房屋沒有貸款，2022年增至39.3%。

孟莫斯大學(Monmouth University)財經學教授、房地產專家史考特(Robert Scott)表示，零房貸擁房率增加的因素有許多，年邁屋主已繳清傳統的30年期房貸，或有房貸的屋主在利率低的時候提早清償貸款。

史考特表示，或者有些屋主賣掉房產獲利，讓他們得以用現金買新房或第二棟度假屋。

財務專家表示，提早償清房貸並不總是合理，一些屋主可能藉此將現金存入儲蓄帳戶以備不時之需可能更有意義，一些業主則可能會從提前償還債務而去其他地方投資 中獲益。

史考特表示，若不提早償清貸款可能蒙受損失，部分屋主可能在利率比房貸高的情況下投資，將更多錢投入市場而非繳貸款，這種方式或許比繳納房貸是更好的選擇。

史考特表示，零房貸屋主增加對屋主本身是好消息，大幅降低其住房成本，但對新進入房貸市場的人來說就是壞消息了。

既有屋主可能不願搬離已繳清房貸的房子，進一步限制供應吃緊的房市。

史考特說，就連第一棟入手房(starter homes)也不好買。他說：「對年輕人來說無疑更難，數據說明一切。新澤西州是18歲至35歲第二代仍與父母同住人數最多的州，箇中原因包括省錢、購置房地產的成本，以及以合理價格租屋和買房的能力。」