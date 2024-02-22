我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

納瓦尼死因成謎 他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

費城12歲童遭警槍殺 市府及開槍警察挨告

編譯周芳苑／綜合報導

12歲男孩西德里奧(Thomas Siderio)2022年3月1日與朋友同行時，因執法人員認定其友人持有一把偷來的槍，遭費城便衣警察追逐並遭槍擊致死，這名男童家人日前對費城和殺害男孩的警察提出控訴，尋求精神和經濟賠償。

西德里奧的家人上個月提出訴訟，指警官門多薩(Edsaul Mendoza)在不到10 呎處以處決方式射殺男孩，並稱西德里奧死亡是費城警察局內部嚴重系統性政策失敗的結果。

西德里奧2022年3月1日事發當晚7點30分左右，與17歲朋友騎自行車途中被門多薩和其他便衣警察阻攔。

社群媒體貼文引述檢察官說法稱，警方稱西德里奧同行朋友有一把偷來的槍；訴訟指出，當時警方未開警燈、未呼叫制服警察支援，而是開著臥底車輛迅速停在男孩面前。

兩個男孩佇立街角，便衣警察駕車靠近他們時，西德里奧向該車開槍，打破後座乘客側車窗，接著，兩個男孩朝不同方向逃走，門多薩緊追西德里奧。

西德里奧隨後扔掉槍，門多薩繼續追趕並朝他開了三槍，在西德里奧臉部朝下躺在一輛皮卡車後面的地上後，門多薩走近男孩，從不到10呎處朝背部開了致命的第三槍。

地方檢察官辦公室指控26歲警官門多薩犯謀殺罪，全案將在5月開審。

依規定，便衣警察接近民眾時應表明身份，以避免不可預測的行為反應，不應經常攔截；訴訟稱，警方並無足夠證據攔截那兩個男孩，門多薩未遵守指令。

費城 社群媒體 槍擊

上一則

遭炸彈威脅 聯航紐瓦克飛洛杉磯航班緊急改降芝加哥

下一則

新州1高中狼師性虐2生 學區600萬元和解

延伸閱讀

揚言開槍殺子 3賊Target搶劫一母 逃跑怒推追趕者

揚言開槍殺子 3賊Target搶劫一母 逃跑怒推追趕者
費城警局宣布 肯辛頓區4月起分階段嚴打毒品

費城警局宣布 肯辛頓區4月起分階段嚴打毒品
大費城福建同鄉會龍年春節聯歡宴會

大費城福建同鄉會龍年春節聯歡宴會
費城福建猴嶼聯誼會成立23週年慶典暨第11屆新屆職員就職典禮

費城福建猴嶼聯誼會成立23週年慶典暨第11屆新屆職員就職典禮

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

2024-02-15 15:02
價格便宜、商品種類繁多，吸引不少消費者在Temu購物。(讀者提供)

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

2024-02-17 12:24
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生1死2傷槍擊案。(google地圖)

華府外賣中餐館喋血 3人中槍1死2傷

2024-02-15 12:52
報稅季節到，納稅人往往在申報稅表前，很難察覺自己遭身分盜竊報稅。(pixabay)

報稅詐欺又來了 芝夫婦還未報稅 萬元退稅已被領光

2024-02-20 10:28
今年將有兩種周期蟬同時出現，全美預計將有數兆隻蟬現蹤。(美聯社)

今春又逢兆蟬鳴 歷221年奇觀再現

2024-02-19 12:21

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？