費城12歲童遭警槍殺 市府及開槍警察挨告

12歲男孩西德里奧(Thomas Siderio)2022年3月1日與朋友同行時，因執法人員認定其友人持有一把偷來的槍，遭費城 便衣警察追逐並遭槍擊 致死，這名男童家人日前對費城和殺害男孩的警察提出控訴，尋求精神和經濟賠償。

西德里奧的家人上個月提出訴訟，指警官門多薩(Edsaul Mendoza)在不到10 呎處以處決方式射殺男孩，並稱西德里奧死亡是費城警察局內部嚴重系統性政策失敗的結果。

西德里奧2022年3月1日事發當晚7點30分左右，與17歲朋友騎自行車途中被門多薩和其他便衣警察阻攔。

社群媒體 貼文引述檢察官說法稱，警方稱西德里奧同行朋友有一把偷來的槍；訴訟指出，當時警方未開警燈、未呼叫制服警察支援，而是開著臥底車輛迅速停在男孩面前。

兩個男孩佇立街角，便衣警察駕車靠近他們時，西德里奧向該車開槍，打破後座乘客側車窗，接著，兩個男孩朝不同方向逃走，門多薩緊追西德里奧。

西德里奧隨後扔掉槍，門多薩繼續追趕並朝他開了三槍，在西德里奧臉部朝下躺在一輛皮卡車後面的地上後，門多薩走近男孩，從不到10呎處朝背部開了致命的第三槍。

地方檢察官辦公室指控26歲警官門多薩犯謀殺罪，全案將在5月開審。

依規定，便衣警察接近民眾時應表明身份，以避免不可預測的行為反應，不應經常攔截；訴訟稱，警方並無足夠證據攔截那兩個男孩，門多薩未遵守指令。