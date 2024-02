普林斯頓男大生車禍亡 作家李翊云二度喪子

由新澤西捷運局運營的Dinky路線火車,專門行駛於普林斯頓市到普大校園。(普大官網截圖)

普林斯頓大學20日在該校官網發文,對遭行駛到普林斯頓校園的Dinky火車撞斃的華裔 新生詹姆斯‧李(James Li,19歲)表達哀悼,車禍原因仍在調查,但網傳學生稱該事故可能是自殺。

詹姆斯‧李為華裔女作家李翊云的幼子,李翊云在普大教授創意寫作,她的長子文森特(Vincent Li)在2017年僅16歲時自殺身亡,她後來將自己經歷的悲傷和痛苦寫成小說「理性終結之處」(Where Reasons End)。

根據「普林斯頓日報」報導,該起事故發生在16日下午2時15分左右,當時火車上有30名乘客,列車正開往普林斯頓樞紐火車站(Princeton Junction Station)途中。普大主管學生生活的副校長卡爾霍恩(Rochelle Calhoun)隨後發表了公開信宣布了這一死亡事件。

卡爾霍恩表示,詹姆斯‧李在列車穿越學院路(Faculty Rd.)時被撞上死亡,目前尚不清楚事件的詳細情況,整個案件仍在調查中,他在信中鼓勵學生利用普林斯頓校內資源獲得諮詢和支持。

部分熟悉普大環境的學生在網路上表示,列車經過路口時通常都會有響亮的警示聲,一般行人很難撞上火車,因此推測詹姆斯自殺的可能性很高。

普大官網則在20日發布了哀悼文,文中提到詹姆斯熱中閱讀Wittgenstein以及Camus等哲學家的著作,對語言學特別感興趣,喜歡玩電腦及學習新語言。學校稱,已向詹姆斯的父母─李翊云、李大鵬表示了慰問。文後也再次提供學校心裡諮商服務的信息。

李翊云出生於北京,2002年進入愛阿華大學作家工作坊,攻讀藝術創作碩士並開始發表作品,她至今已經出版了10本英文創作書,且多次獲得重大文學獎項。

2012年,李翊雲因精神崩潰,兩度嘗試自殺。康復後,她對寫小說失去興趣,整整一年裡,她專注於閱讀多部傳記、回憶錄、日記。

2017年她出版了回憶錄「親愛的朋友,從我的生命寫進你的生命」(Dear Friend, from My Life I Write to You in Your Life),書中講述了自己的抑鬱經歷。該書出版幾個月後,她16歲的長子文森特自殺身亡,2019年李翊云出版了小說「理性終結之處」分享了喪子的悲傷與痛苦。

詹姆斯過世後,李翊云在個人Instagram上發布了兩兄弟的照片,並寫著:V 2001-2017,J 2005-2024。