新州文創交流會 愛迪生購物中心慶春節

新澤西文創交流促進會在愛迪生市購物中心舉辦春節慶祝活動。(主辦方提供)

新澤西 文創交流促進會日前在愛迪生市購物中心舉辦了一場春節慶祝活動，精彩紛呈的演出，吸引許多民眾駐足觀賞。

紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇也到場參與，她感謝文創會及北極星青少年義工的付出，讓春節文化在當地發光發熱。活動由林依静主持，熱鬧活潑的舞獅隊，為節目揭開序幕。梅山中文學校和北極星青少年義工聯手帶來舞龍表演，他們以熟練的動作和充滿節奏的步伐，展現了龍年的歡樂與希望。

舞龍表演。(主辦方提供) 舞獅演出。(主辦方提供)

夢幻貓咪團隊的歌舞「恭喜發財」、「旗袍舞」、「新年快樂」，成功帶動過節氣氛。瑞谷中文學校學生則以精湛的舞蹈，表演傳統的「手巾舞」和「中國風」，展現了中華文化的獨特魅力。北極星青少年義工的「功夫旗舞」和梅山中校的「鳳舞飛天」，還有愛迪生舞蹈團和麗影舞蹈團的表演，都贏得了現場觀眾的熱烈掌聲。

書法表演吸引許多民眾圍觀。(主辦方提供)

名書法 家薛恭暉現場揮毫，羅伯特伍德約翰遜大學醫院和梅山中校臺灣華語文學習中心等攤位，也都讓民眾流連忘返。

包括州議員Richard Brescher、Margot Harris、羅伯特伍德約翰遜大學醫院代表David Nelson、前議員 Sapana Shah、Joyce Ship-freeman、前教育委員 Jerry Shi、Faguni Patel、Shannon Peng、新州 北部美華聯誼會會長孫影真、梅山中校校長Ivy Lim、中部慈濟人文學校校長邱瓊玉也都到場共襄盛舉。

文創交流促進會會長吳麗卿感謝愛迪生市購物中心的邀請和全力支持，也對所有文創會會員及北極星青少年義工和家長們表達了感謝。