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費城警局宣布 肯辛頓區4月起分階段嚴打毒品

編譯徐薏茹／綜合報導

警察局長貝賽爾(Kevin Bethel)宣布，肯辛頓區(Kensington)針對毒品犯罪更嚴厲的執法最快將於4月開始，並且將採取「分階段實行的方法」，在警方開始執法與逮捕人之前，社區團體將有時間警告使用和銷售毒品的人群。

貝賽爾表示，警察局將開始嘗試關閉社區的露天毒品市場，該市場是東岸最大的毒品市場之一，已導致遊民人數增加、公開吸毒，以及高頻率的暴力事件。

毒品危機主要集中於海洛因、芬太尼(fentanyl)，以及最近的「殭屍毒品」賽拉嗪(xylazine，別稱tranq)。

儘管貝賽爾拒絕透露該計畫的具體細節，但表示警方不會「占領」該地區，而是與社區利害關係人合作，開始在社區執法。

首先社區團體將宣傳新的執法計畫，並警告在街頭吸毒或販毒的人，告知他們離開並尋求治療，否則很快就會面臨逮捕。

貝賽爾說，政府會致力於確保住在街頭的數百人不會流散至其他社區。貝賽爾未承諾執法的具體時間表，但最快將在4月初啟動。

他表示，城市領導人和執法部門將致力於以「人道和有尊嚴」的方式執法，在面臨任何指控前，吸毒成癮者將有機會尋求治療。

貝賽爾說官員仍在制定一項詳細的計畫，該計畫必須考量公共安全和吸毒成癮者面臨的複雜問題，包括完全戒斷的危險、開放性皮肉傷、心理健康問題和身心障礙。

毒品 遊民 心理健康

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