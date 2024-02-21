新澤西文創交流促進會 橋水市購物中心迎龍年

新澤西文創交流促進會在橋水市購物中心舉辦「龍飛鳳舞賀新春」活動。(主辦方提供)

新澤西 文創交流促進會日前在橋水市購物中心舉辦了一場「龍飛鳳舞賀新春」慶祝活動，吸引了許多當地民眾前來共襄盛舉，場面熱鬧。

包括紐約文教中心副主任王鈺淇、僑務委員鄭吉成、聯邦眾議員 Tom Kean Jr.、州參議員 Doug Steinhardt、州眾議員Erik Peterson、John DiMaio，以及橋水市市長Matthew Moench、該市議員 Michael Kirsh、Filipe Pedroso、台灣同鄉聯誼會黃秀梅、梅山中校校長Julie Chen、慈濟中部校長邱瓊玉等人，均到場同慶。

新澤西文創交流促進會在橋水市購物中心舉辦「龍飛鳳舞賀新春」活動。(主辦方提供)

活動由舞獅隊揭開序幕，接著由梅山中文學校和北極星青少年義工舞龍，梅山中校的學生還帶來了扯鈴和舞蹈「鳳舞飛天」的表演，北極星青少年義工則展示了功夫旗舞，瑞谷中文學校的學生帶來民族舞蹈「手巾舞」和「中國風」。還有夢幻貓咪團隊帶領群眾一起唱跳「恭喜發財和賀新年」等舞蹈，讓整個活動增添了歡樂。

文創交流促進會會長吳麗卿表示，龍飛鳳舞賀新春慶祝活動於人潮聚多的購物中心表演，成功吸引不同族裔一同參加。吳麗卿感謝橋水市購物中心的大力支持和贊助，以及文創會會員及北極星青少年義工和家長，他們將大紅燈籠和中國結等掛滿整個商場，讓新春慶祝充滿濃厚年味。

活動現場除了推出中國剪紙、筷子夾彈珠、新年賀卡製作、臉部彩繪、折紙龍、丢沙包、抽籤遊戲外，梅山中校臺灣華語文學習中心也在此宣傳招生，並有名書法家薛恭暉現場揮毫，吸引民眾圍觀。