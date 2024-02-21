費城福建猴嶼聯誼會成立23週年慶典暨第11屆新屆職員就職典禮

趙新星領事、王程領事與猴嶼紐約、費城、華盛頓三地會員合影

2月18日，費城 福建猴嶼聯誼會成立23週年慶典暨第11屆新屆就職典禮在華埠 東方明珠酒樓舉辦，中國駐紐約總領館領事趙新星、王程，賓州 政府官員，費城各界僑領、工商界精英，與來自紐約、華盛頓等地的猴嶼鄉親們歡聚一堂，共襄盛舉。

在莊嚴的中美兩國國歌奏響聲中，就職典禮拉開帷幕。在趙新星鑒證下，新任會長張君魁、卸任會長張子鍾進行了印鑒交接，新任職員宣誓就職。張子鐘致卸任辭表示，感謝各位鄉親在其任職期間的支持，盡及所能的完成了各項會務及社區工作，在會員們的共同努力下，圓滿的完成了鄉親們交予的重擔。冀望未來繼續攜手共進，續創輝煌。

新任會長張君魁致辭向大家拜晚年，他表示，時光如梭，會員們風雨同舟、同心同德地走過了風雨兼程的23年，在鄉親們的努力下取得可喜成績。

去年聯誼會組織鄉親們遠赴舊金山迎接習主席來訪，表達了海外赤子的愛國之情。當選會長後，定會堅決履行會長職責，以本會章程為宗旨，團結鄉親，搞好會務，與兄弟社團一道，繼續為繁榮社區、增進中美兩國的友好關係、為祖國的統一大業而努力。將聯誼會打造成鄉親們滿意的大家庭，成為促進中美友好關係的橋梁。祝願偉大的祖國繁榮昌盛、風調雨順，祝福全體來賓新春快樂、龍耀吉慶、萬事如意。

趙新星、賓州州長亞裔 顧問陳威、賓州政府衛生平權咨委亞太裔顧問孫一、賓州華人 僑團聯盟執行主席陳展遠、大費城僑學界華人社團聯席會議秘書長黃偉星、協勝公會元老陳姿等紛紛發言，盛贊猴嶼聯誼會在祖國文化、教育等基礎設施中做出的無私貢獻，不勝例舉，展現猴嶼人的團結與奮進。希望今後繼續服務社區，以傳承中華文化為己任，為美中兩國的新型關係注入更多的活力，為下一代的生存發展創造更加有利的寬鬆環境。

副會長張天美宣讀了福州市僑務辦公室的賀電。文藝表演精彩紛呈，獨唱、閩劇表演、集體舞輪番上演，拉動全場氣氛，增添了節日喜慶。

在趙新星領事監證下，新屆職員宣誓就職並進行印鑒交接，左3為新任會長張君魁，左5為卸任會長張子鍾

,2月18日，費城福建猴嶼聯誼會成立23週年慶典暨第11屆新屆就職典禮在華埠東方明珠酒樓舉辦，中國駐紐約總領館領事趙新星、王程，賓州政府官員，費城各界僑領、工商界精英，與來自紐約、華盛頓等地的猴嶼鄉親們歡聚一堂，共襄盛舉。

在莊嚴的中美兩國國歌奏響聲中，就職典禮拉開帷幕。在趙新星鑒證下，新任會長張君魁、卸任會長張子鍾進行了印鑒交接，新任職員宣誓就職。張子鐘致卸任辭表示，感謝各位鄉親在其任職期間的支持，盡及所能的完成了各項會務及社區工作，在會員們的共同努力下，圓滿的完成了鄉親們交予的重擔。冀望未來繼續攜手共進，續創輝煌。

新任會長張君魁致辭向大家拜晚年，他表示，時光如梭，會員們風雨同舟、同心同德地走過了風雨兼程的23年，在鄉親們的努力下取得可喜成績。

去年聯誼會組織鄉親們遠赴舊金山迎接習主席來訪，表達了海外赤子的愛國之情。當選會長後，定會堅決履行會長職責，以本會章程為宗旨，團結鄉親，搞好會務，與兄弟社團一道，繼續為繁榮社區、增進中美兩國的友好關係、為祖國的統一大業而努力。將聯誼會打造成鄉親們滿意的大家庭，成為促進中美友好關係的橋梁。祝願偉大的祖國繁榮昌盛、風調雨順，祝福全體來賓新春快樂、龍耀吉慶、萬事如意。

趙新星、賓州州長亞裔顧問陳威、賓州政府衛生平權咨委亞太裔顧問孫一、賓州華人僑團聯盟執行主席陳展遠、大費城僑學界華人社團聯席會議秘書長黃偉星、協勝公會元老陳姿等紛紛發言，盛贊猴嶼聯誼會在祖國文化、教育等基礎設施中做出的無私貢獻，不勝例舉，展現猴嶼人的團結與奮進。希望今後繼續服務社區，以傳承中華文化為己任，為美中兩國的新型關係注入更多的活力，為下一代的生存發展創造更加有利的寬鬆環境。

副會長張天美宣讀了福州市僑務辦公室的賀電。文藝表演精彩紛呈，獨唱、閩劇表演、集體舞輪番上演，拉動全場氣氛，增添了節日喜慶。