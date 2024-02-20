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兆隻蟬鳴 歷221年奇觀今春再現

記者林昱瑄╱綜合報導
今年將有兩種周期蟬同時出現，全美預計將有數兆隻蟬現蹤。(美聯社)
今年將有兩種周期蟬同時出現，全美預計將有數兆隻蟬現蹤。(美聯社)

生態學家和環保人士預計，由於兩種不同生長周期的蟬將在今年同時出現，預計從4月末開始，全美各地將出現數兆隻蟬現身齊鳴的罕見現象。

據指出，今年出現的兩種不同類型周期蟬：一種以13年為一周期，另一種以17年為一周期。兩者同時出現上次是在1803年發生，也就是說，已經超過221年沒有出現這種情形。

阿拉巴馬州庫克自然科學博物館(Cook Museum of Natural Science)的生態學家沃爾倫德(Benjamin Worlund)表示，可能有數十億或數萬億隻蟬將於今年出現。此預估數字比平常出現的蟬多出了數十億甚或數兆。

沃爾倫德說，一般人可以很容易地辨別一年生蟬(annual cicadas)和周期蟬。「一年生蟬可能是綠色的，它們因此可以偽裝成樹木，所以你會在它們身上看到很多很酷的圖案。」

沃爾倫德說，「周期蟬是黑色的，翅膀是橙色的，一般人很容易區別。」

在阿州，沃爾倫德說州民應該只會看到兩種周期蟬中的一種。

有些民眾表示對於這麼多蟬的出現感到害怕，沃爾倫德對此表示沒必要擔心。「蟬對人類無害，」他說。「它們的確有尖刺狀的口器，可以切進樹枝，但除非你試圖抓住它們，否則蟬不會對人類造成傷害。」

最近，阿州北部出現了一些異常氣候，有冰暴和低於冰點的氣溫。通常情況下，蟬會在4月左右出現，但沃爾倫德說，如果這些異常氣候持續，情況可能會改變。

他表示，「我們可能會在4月末看到它們，也可能是5月，且之後的6周，都會看到蟬出現。」6周後，所有的蟬都會死去。

民眾可以下載並使用Cicada Safari或iNaturalist等手機應用程式，拍攝所在區域出現的蟬照片，幫助生態學家和環保人士追蹤今年蟬的現蹤，藉此繪製全美各地蟬出現情況的地圖。

阿拉巴馬州 博物館 庫克

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