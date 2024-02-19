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女兒車禍死亡逾3個月 新州母盼速釐清原因

編譯徐薏茹／綜合報導

新州一名41歲的女子去年10月在高速公路上行駛時偏離道路，撞擊路邊樹木死亡，警方至今仍在調查該起事件，死者的母親希望釐清導致女兒身亡的事故原因之際，也在大西洋城快速道路(Atlantic City Expressway)的事故地點附近放上鮮花、填充娃娃，除了紀念女兒，更希望能警示其他駕駛人放慢速度。

死者莎約恩·妮可·湯普森(Shayonne Nicole Thompson)的母親拉塔尼亞·湯普森(LaTania Thompson)表示，來自大西洋城(Atlantic City)的莎約恩當時住在費城，就讀烹飪學校，夢想成為像父親一樣的廚師。

莎約恩喪生前不久買了一輛車，拉塔尼亞表示，去年10月29日上午，莎約恩在大西洋郡與父親一起吃完早餐後，啟程返回費城，此前她還向雙親展示新買的車子。

新澤西州警表示，清晨6時30分左右，莎約恩在大西洋城快速道路位於肯頓郡(Camden County)溫斯洛鎮(Winslow)的路段行駛時，車子偏離道路，連撞了幾棵樹，莎約恩當場死亡。

拉塔尼亞說，事隔逾三個月，至今仍不清楚事故原因令她感到痛苦。

拉塔尼亞說：「我不知道是否有人將她從道路上逼離，是否有鹿衝了出來，她是不是睡著了。我不知道我的女兒發生什麼事。」

警方告訴拉塔尼亞，一名目擊者看見她女兒的車駛離道路，該目擊者在現場曾停下車。

2023年的新州事故數據顯示，全長44哩的大西洋城快速道路共發生六起死亡車禍。

費城 新州 新澤西州

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