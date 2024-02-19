海洋賭場申請疫情理賠 新州最高法院駁回

新澤西州 最高法院日前裁決，大西洋城的海洋賭場度假村(Ocean Casino Resort)不能基於新冠肺炎疫情 遭政府勒令停業造成損失，而向保險 公司請求賠償，法院稱，新冠病毒並未對賭場經營造成「直接的實質損失或傷害」。

美聯社報導，此案攸關海洋賭場度假村和美國國際集團專業保險(AIG Specialty Insurance Co.)、美國擔保和責任(American Guarantee & Liability Insurance Co.)，以及州際火災與意外保險(Interstate Fire and Casualty Company)三家保險公司。

這些保險公司大多拒絕賠償賭場基於疫情提出的損害賠償，稱新冠病毒病未對賭場造成直接的實質損失或傷害。

律師羅斯(David Roth)表示，保單要求須對財產造成實質損壞，但賭場並未發生這種情況，且全美14州的最高法院均主張，疫情期間的商業活動中斷並不構成實質損失。

法院裁決書寫道，「根據保單的簡單條款，海洋賭場度假村的母公司AC Ocean Walk要證明其財產被破壞或改變，致無法使用或居住」。

意見書寫道，「該公司頂多宣聲，政府防疫情間勒令停業造成業務損失，不准使用其財產」，但賭場的申訴「並不在承保範圍內」。

這項裁決與全美各州和聯邦法院的裁決類似，包括加州連鎖電影院、洛杉磯地產公司、賓州飯店、新澤西州酒店和一間律師事務所索賠遭均拒。