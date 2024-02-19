緩解人力危機 賓州醫院提高醫護薪資留人

賓州醫院醫護人員短缺。(賓大醫院臉書)

賓州 醫院衛生系統協會(Hospital and Healthsystem Association of Pennsylvania，HAP)上個月公布一份最新報告顯示，醫院擴大投資並祭出獎勵措施可以有效挽留員工，改善人力短缺，調查稱，該州約九成醫院，都調高了員工薪資及增加福利 ，來解決醫護荒問題。

根據費城 詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，自2020年新冠疫情爆發以來，由於職業倦怠和健康疑慮，全國各地醫院掀起醫護人員離職潮，隨著人力捉襟見肘，在職員工必須分擔更多照護工作，醫院營運陷入困境，迫使院方增聘更多約聘護理師，以補足人力缺口。

去年秋天，HAP針對賓州境內所有地區、每家醫院進行醫護人力調查，約占賓州半數以上醫院(100家)做了回覆。

研究報告指出，幾乎所有醫院都以調漲薪資、靈活調度工作來挽留員工，同時近九成醫院對醫護人員祭出擴大發展機會、補貼學費等福利措施。

因此去年，賓州公立醫院員工流動率減少28%，部分工作職缺率也減少一半；2022年註冊護理師職缺率還超過30%，但去年職缺率已降至14%。

同時約三分之一醫院表示，招募醫護人員的最大阻礙，在於院方是否提供足夠的托兒設施，因此近40%醫院為醫護人員提供必要的托兒服務。

HAP主席兼執行長妮可·史托林斯(Nicole Stallings)坦承托兒福利有助於吸引疫情期間離職的醫護人員回鍋，儘管如此，醫院人力仍嚴重不足，她說：「福利措施確實讓護理師等員工願意留任，然而醫院每個職務仍面臨兩位數的職缺率。」

費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)在上個月宣布和Mastery Schools合辦一所高中，專門招收有意從事醫療保健工作的學生，史托林斯希望未來有更多此類培訓機構並表示：「這正是我們協助大家繼續留在社區服務的關鍵。」