新州查獲虛設診所詐補助 扣押逾600萬元

新澤西州 州檢察長辦公室日前查獲一家已倒閉的心理健康連鎖診所，詐領聯邦醫療補助，業者診所超過600萬元不法所得全數被扣押。

根據州檢察長辦公室，這間由Kwenyan Professional Health Services和Kwenyan and Associates所經營的診所，在過去五年內提交了數千份虛假醫療補助申請；這兩間公司的執行長卡塞爾(Daniel E. Cassell)在2022年12月過世，但在過世四個月之前，遭起訴16項詐欺 相關罪名。

新州當局指出，這些虛設診所位於艾薩克士(Essex)、亨特登(Hunterdon)、默瑟(Mercer)、聯合(Union)和塞勒姆(Salem)等郡，共提交了超過上萬份虛假申報，其中有不少是將沒有接受治療或參加團體治療的患者，以一對一治療價格進行申報。

官員表示，這幾間公司在2023年11月2日向聯合郡高等法院坦承詐欺索賠後，其資產全數由州政府扣押。

Chiesa Shahinian & Giantomasi PC律師事務所辯護律師瓦爾坦(Lee Vartan)在州檢察長於12日公布此消息後指出，本案共有五名被告，但所有指控均被駁回；他補充，最初遭州政府沒收的部分資產，已經退還給卡塞爾的家人。

瓦爾坦表示：「州政府對五人提出一級和二級犯罪告訴，並扣押數百萬元的財產和銀行帳戶；所有針對這五名被告的指控都被駁回，州政府已將價值數百萬元的財產歸還給卡塞爾家人。州政府這樣做，是因為檢方不當扣押卡塞爾家的資產；這與州政府吹捧的『勝利』相去甚遠。」

瓦爾坦稱，檢方最初查獲800萬元的財產，州政府共歸還約200萬元的財產；根據州檢察長辦公室，州政府共查獲價值640萬7958元的資產與財產，其中包括銀行帳戶資金、多起房產的銷售、房產租金 以及15輛汽車。