我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

反對聲浪大 新州運輸局取消建發電廠計畫

編譯盧炯燊╱綜合報導

新澤西州運輸局(NJ Transit)宣布，取消一座以天然氣為燃料的備用發電廠計畫，該決定受到環境倡導組織及反對人士的歡迎。

這個備用發電廠跟另外幾座主要設施一樣，建於低收入少數族裔社區，其選址是新州最大城市紐瓦克附近的卡尼(Kearny)，除了是個低收入社區外，另一個污水處理廠的備用電力項目也建於此，因此被指是將所有污染設施都放在少數族裔社區內，故此計畫一開始即遭反對。

運輸局的聲明說，經深入審查顯示，計畫在財務方面不可行，且效益比原來評估要低得多，因此決定取消，計畫原定的5.03億元聯邦資金，會重新分配給其他項目。其中包括將資金用於更換一座橋梁，以及升級多個鐵路終點站以及擴大鐵路存儲場，存放更多火車車廂。

在計畫宣布取消後，受到反對者的歡迎；但他們說，民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy) 早在2020年簽署了州法，本可阻止這種情況發生，然而卻拖到現在才放棄。

環保組織「糧食及飲水監察」(Food & Water Watch)新州主任馬特史密斯(Matt Smith)形容，這是草根階層的勝利，又說他們從不接受在氣候緊急情況下，天然氣廠可以成為可持續解決方案的虛假想法。

另一個名為「不要放毒氣」的聯盟負責人羅戈文(Paula Rogovin)說，這是運輸局受到持續及廣泛的壓力下而取消計畫，因此勝利是屬於成千上萬民眾。

她指出，他們遊行、集會、簽署請願書，參加論壇及遊說，使20多個城鎮通過決議，讓70多名官員簽署反對天然氣發電廠的聲明，正是他們的堅持才取得勝利。

計畫的取消也鼓舞了反對在同一社區內，興建處理廠的備用電力項目，該計畫仍未最後拍板。

低收入 天然氣 新州

上一則

芝市3╱19初選 即起開放提前投票

下一則

憂破壞環境 喬州保護區外設礦場遭反對

延伸閱讀

馬泰續任第1選區市議員 慶功宴答謝社區

馬泰續任第1選區市議員 慶功宴答謝社區
紐約學校放雪假 新州公校依法未停課

紐約學校放雪假 新州公校依法未停課
18世紀油畫「女校長」失竊54年 重回失主兒子手上

18世紀油畫「女校長」失竊54年 重回失主兒子手上
艙門脫落、完成檢查 阿航、聯航復飛波音737 MAX 9

艙門脫落、完成檢查 阿航、聯航復飛波音737 MAX 9

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

2024-02-15 15:02
68歲的徐潔昆不幸車禍身亡。(友人提供)

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

2024-02-12 10:32
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生1死2傷槍擊案。(google地圖)

華府外賣中餐館喋血 3人中槍1死2傷

2024-02-15 12:52
BBB指出，如果對方拒絕面對面見面，或持續從視訊索要錢財的話，就要提高警覺。(pixabay)

「大明星愛上我」情人節前夕 她驚覺被騙光8萬元

2024-02-14 09:51
兩名持槍搶匪搶劫華埠餐館。(芝加哥華埠治安互助隊提供)

2男持槍搶劫芝華埠餐館 明目張膽搜刮員工、顧客錢財

2024-02-14 11:03
情人節當天，達美航空宣布將發送14億元利潤給員工，其中5.95億元將分配給喬治亞州的員工。(公司網站)

情人節收大紅包 達美發送14億利潤給員工

2024-02-14 18:13

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機