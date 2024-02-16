反對聲浪大 新州運輸局取消建發電廠計畫

新澤西州運輸局(NJ Transit)宣布，取消一座以天然氣 為燃料的備用發電廠計畫，該決定受到環境倡導組織及反對人士的歡迎。

這個備用發電廠跟另外幾座主要設施一樣，建於低收入 少數族裔社區，其選址是新州 最大城市紐瓦克附近的卡尼(Kearny)，除了是個低收入社區外，另一個污水處理廠的備用電力項目也建於此，因此被指是將所有污染設施都放在少數族裔社區內，故此計畫一開始即遭反對。

運輸局的聲明說，經深入審查顯示，計畫在財務方面不可行，且效益比原來評估要低得多，因此決定取消，計畫原定的5.03億元聯邦資金，會重新分配給其他項目。其中包括將資金用於更換一座橋梁，以及升級多個鐵路終點站以及擴大鐵路存儲場，存放更多火車車廂。

在計畫宣布取消後，受到反對者的歡迎；但他們說，民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy) 早在2020年簽署了州法，本可阻止這種情況發生，然而卻拖到現在才放棄。

環保組織「糧食及飲水監察」(Food & Water Watch)新州主任馬特史密斯(Matt Smith)形容，這是草根階層的勝利，又說他們從不接受在氣候緊急情況下，天然氣廠可以成為可持續解決方案的虛假想法。

另一個名為「不要放毒氣」的聯盟負責人羅戈文(Paula Rogovin)說，這是運輸局受到持續及廣泛的壓力下而取消計畫，因此勝利是屬於成千上萬民眾。

她指出，他們遊行、集會、簽署請願書，參加論壇及遊說，使20多個城鎮通過決議，讓70多名官員簽署反對天然氣發電廠的聲明，正是他們的堅持才取得勝利。

計畫的取消也鼓舞了反對在同一社區內，興建處理廠的備用電力項目，該計畫仍未最後拍板。