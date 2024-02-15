小芳黃梅藝術團春節慰問老人中心受讚揚

經典黃梅劇《女駙馬》（照片由小芳黃梅藝術團提供）

龍年的新澤西，海外華人 春節活動格外的豐富多彩。各個社團，各種聯歡，春節晚會，文藝演出，廟會應有盡有，北美小芳黃梅藝術團也接到了非常多的演出邀請。在這些邀請當中，藝術團的創建者陳小芳首選關懷老人群體，走進老人院。她們接受了新澤西歷史文化委員會的邀請，以演出小分隊形式於二月九日大年三十在美國新澤西州 東布朗士 維克老人中心 舉辦了一場空前的黃梅戲專場演出。

藝術團團員非常重視這個釋放中華文化魅力的機會，從兩個月前開始籌備，與當地的藝術家一起，在大年三十犧牲與家人團聚的時間，給各種族裔的老人們送去了中華傳統文化絕美的藝術享受。演出的節目精彩紛呈，有陳小芳演唱的經典黃梅戲《女駙馬》，也有團員們的《龍女》、《梁祝》、《黃梅歌》等等一些傳統保留劇目。此外也邀請了當地的鋼琴演奏家，國樂琵琶演奏家，同台獻藝，與藝術團的旗袍舞蹈，義大利 歌曲，腰鼓等節目，以各樣的藝術形式與各族裔的老人們共慶中國春節，圓滿完成了該院建院幾十年以來首次中國黃梅戲專場藝術演出。

中國的春節，世界的節日，老人院的演出反響非常的熱烈！演出結束後，老人們拉著演員的手都不舍得離開，一個一個爭先恐後地要表達。一位從義大利來的老先生說這個演出仿佛讓他感覺自己到了中國。另外從紐約來的一位女士說，這臺演出高尚的藝術水準超乎她的想像，如果此場演出設在百老匯，她會願意出200塊錢來買票來觀看！還有一位女士非常激動的說，今天這個氣氛太好了，這個世界有的地方還不太平，我們在這裏用音樂，用藝術把人心連接在一起，這是多麼祥和，溫暖，美好啊！

陳小芳說，今天的演出，我們傳遞的是一種文化，一種多族裔間心靈的交流。我們用音樂連起人心，用藝術引起共鳴。儘管人們對黃梅戲的不熟悉，第一次見到這種中國傳統藝術，比如說《女駙馬》，《梁祝》，但團員們在表演之前對故事的做了英文介紹，使他們對文化背景有了瞭解，從而更能夠對節目有興趣有感應，所以演出效果也是出乎意料的好！

藝術團接受的第二場演出是在二月十日大年初一，由全美華人僑團聯合總會舉辦的戲曲春晚，《戲曲之夜》。晚會在美國新澤西最大的商貿中心“American Dream ”舉行。在大年初一這樣一個極其具有節日氣氛的日子，各個領域的專業戲曲演員表演了精彩的藝術絕活兒，有京劇，越劇，當然也有陳小芳帶領的黃梅戲。各年齡，各族裔的觀眾非常的多，中華文化的瑰寶又一次展示在臺前。

陳小芳說，我們的付出，是海外遊子對中華文化的自覺傳承和盡心弘揚，是對中外文化交流的盡心盡責。人們在欣賞藝術的過程中，可以瞭解中國文化的博大精深，此舉非常有意義有價值，也希望僑二代，僑三代不要忘了文化血脈，為人類文明的多樣性做出自己的貢獻！

北美小芳黃梅藝術團受邀在新澤西州東布朗士維克老人中心舉行春節黃梅專場演出，受歡迎。（照片由小芳黃梅藝術團提供）

中國傳統名劇《梁祝）。（照片由小芳黃梅藝術團提供）

藝術家們表演《水袖舞》。（照片由小芳黃梅藝術團提供）