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紐約學校放雪假 新州公校依法未停課

編譯陳韻涵／綜合報導
紐約市13日因遭遇暴風雪天氣而全面實行公立學校遠程教學。(本報檔案照片)
紐約市13日因遭遇暴風雪天氣而全面實行公立學校遠程教學。(本報檔案照片)

紐約市公立學校13日因暴風雪而停止實體課，學生改為遠端上課，但新澤西州的公立學校並沒有放「雪假」；新州法律並且規定，公立學校的學生必須「在教室上課至少180天」。

新冠肺炎疫情期間，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)透過行政命令讓該州學生遠距學習，但新州現行州法不允許各學區因為降雪等因素而停課。

新州教育廳表示，州法在疫情期間開了例外，因應公衛或其他緊急狀態而致學校停課超過三天，可開放遠距學習，但不包括僅一天的暴風雪短期情況。

部分教育工作者早在2015年就獲得博根郡(Bergen County)學校管理者協會(Association of School Administrator)的支持，考量遠端學習；另在2016年到2018年間，博根郡議員瓦萊莉·瓦尼埃里·哈特爾(Valerie Vainieri Huttle)倡議允許學校因天候等緊急因素遠端教學最多三天；不過，前述兩項法案都未交付投票。

新澤西州議會上月提出類似法案，允許新州學校在天氣惡劣或交通情況有危險的情況下遠端學習至少一天，但此案也沒有舉行聽審或投票。

新州學校管理者協會執行董事波薩(Richard Bozza)支持下雪時允許遠端學習，說道「難以理解，疫後為何毫無進展，(暴風雪時在家上課)完全合理」。

允許遠端學習也能在無關天氣的情況下，讓學生繼續學習不中斷。

波薩表示，不同於長期避疫，遠端學習一、兩天，並不會大幅剝奪學生的學習體驗，「我們談的是個別情況，不是幾周或數月」。

他說：「我們在疫情期間遠端學習了兩年，已了解如何調適，但立法人員拒絕通過適當法律應變短期網課的可能性，實在不合時宜。」

新澤西州 新州 疫情

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