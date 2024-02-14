新澤西通過新法 「高壓控管」視同家暴

根據新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署法案，「高壓控管/脅迫控制」(Coercive control)將視同家暴 行為之一。

新法規定，目前法院在核發家暴案件的限制令時，必須將高壓控管模式納入考量，包括施暴者將受害者與朋友和家人分隔的情況。

高壓控管的其他例子包括剝奪受害人的基本必需品、污辱受害人，或是控制受害人的行動、通訊及財務。

倡導這一改變的家暴倖存者寇特妮·吉爾馬丁(Courtney Gilmartin)說：「高壓控管就像是所有家暴的基礎。」她表示新法律彌補了一些法庭上或尋求限制令時存在的漏洞；過去這種行為並未被認定為家暴的一種形式，在法律訴訟過程中常造成「某種灰色地帶」，尤其是在子女撫養權的案件中。

吉爾馬丁說：「現在法律有了更全面的定義，了解情況的訴訟當事人將更容易在監護權訴訟中以更有益的方式運用這一法律。」

這項名為A1475的法案於2022年1月首次在州議會提出。

吉爾馬丁去年在參、眾議會作證支持該法案，她與朋友艾拉·科廷斯基(Alla Kotinsky)協助成立家暴非營利團體「新澤西保護媽咪聯盟」(New Jersey Protective Moms)，她們聯繫其他受到脅迫控制影響的婦女，鼓勵她們寫信並連繫議員。

法案主要發起人之一、密德薩克斯區(Middlesex)民主黨 籍議員伊馮娜·洛佩茲(Yvonne Lopez)在聲明中表示：「我聽說過一些女性的遭遇，她們生活在恐懼中，被虐待她們的伴侶隔絕，斷絕與家人和朋友的聯繫。這種控制行為剝奪個人的獨立性。」

「例如，施暴者可能會監控受害人的通訊，或者使受害人在經濟上完全仰賴他們，現在受害人將受到額外的法律保護」。