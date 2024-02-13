新州瑞谷中校迎龍年 百餘師生家長同慶
新澤西州瑞谷中文學校日前在橋水市四健會舉辦慶祝龍年春節遊藝會，百餘名師生家長出席，學生們表演不同風格的文化節目娛賓，包括皮影戲、口說快板、華語文學習中心學生的感言等，精彩紛呈。
舞台牆上一巨幅大紅燙金春聯「瑞谷春風化雨老少一堂學中文，四健手腦並用中外同心共學校」，感謝老師誨人不倦，鼓勵學子一心向學，紅布桌上一盆盆手工福字燈籠，祝福與會來賓龍騰滿福，現場熱鬧歡騰。
校長Anita So表示，瑞谷成立42年，學校穩定成長，在社區推行中文和中華文化影響力深遠，去年成立台灣華語文學習中心招收成人學生，效果豐碩。身為一名在美國出生的華人，校長以其親身經歷，說出學習中文意味著每周三小時的學習背誦和寫作測驗，她語重心長的呼籲學生感謝父母老師，也鼓勵家長參與學校義工。
慶祝會由校長與教務長鄭宇翔，帶領四名學生會代表艾麗卡、利亞、布萊恩和克拉拉主持。祥獅隊「舞獅迎春」兩大兩小獅子進場即造成轟動，觀眾們紛紛上前發紅包討吉利；舞蹈班表演「手帕花舞」，手持八角形手絹，舞出翻飛流逸的手絹花，俏皮可愛；語言班各班學生們也輪流表演歌舞、以及高級二班古箏和頌「望春風」，都獲得觀眾喝采不已。
瑞谷台灣華語文學習中心成人班也上台表演皮影戲「三隻小豬蓋房子」，學員們在小舞台後方快樂的雙手舞動，忙得不亦樂乎，表演後安排學習華語文的心得分享，比方說最喜歡課堂的做菜單元，大家像家人一樣相處，也有學生到台灣學了一個月的中文，邊學邊玩很盡興，還說「大家有機會應該去台灣玩和學中文」。
晚會中頒獎給校內與中美文化協會五校聯合演講比賽優勝者，以及語言班學業成績優異與全勤獎學生，老師們各獲得一盆蘭花，晚會在抽獎活動時達到高潮。
紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、新澤西中文學校協會會長謝嘉文、中美文化協會會長李僑韋、橋水市四健會會長James Gaudet、前校長張淑娟、中美文創交流促進會會長吳麗卿等出席。
瑞谷中文學校創立於1982年，對小孩及成年人提供中文與文化傳統各方面之學習；每周日在新澤西州橋水市瑞谷社區學院(Raritan Valley Community College)上課；學校網址：www.njrvcs.org。
上一則
首次約會誰埋單？32%主張對方付 伊州人最不在意誰請客
下一則
FB留言