新州瑞谷中校迎龍年 百餘師生家長同慶

瑞谷中文學校致贈老師們蘭花，教務長鄭宇翔(由左至右)、校長Anita So、呂玲琍、侯鳳菏。(記者孫影真／攝影)

新澤西州 瑞谷中文學校日前在橋水市四健會舉辦慶祝龍年春節遊藝會，百餘名師生家長出席，學生們表演不同風格的文化節目娛賓，包括皮影戲、口說快板、華語文學習中心學生的感言等，精彩紛呈。

舞台牆上一巨幅大紅燙金春聯「瑞谷春風化雨老少一堂學中文，四健手腦並用中外同心共學校」，感謝老師誨人不倦，鼓勵學子一心向學，紅布桌上一盆盆手工福字燈籠，祝福與會來賓龍騰滿福，現場熱鬧歡騰。

校長Anita So表示，瑞谷成立42年，學校穩定成長，在社區推行中文和中華文化影響力深遠，去年成立台灣華語文學習中心招收成人學生，效果豐碩。身為一名在美國出生的華人 ，校長以其親身經歷，說出學習中文意味著每周三小時的學習背誦和寫作測驗，她語重心長的呼籲學生感謝父母老師，也鼓勵家長參與學校義工。

慶祝會由校長與教務長鄭宇翔，帶領四名學生會代表艾麗卡、利亞、布萊恩和克拉拉主持。祥獅隊「舞獅迎春」兩大兩小獅子進場即造成轟動，觀眾們紛紛上前發紅包討吉利；舞蹈班表演「手帕花舞」，手持八角形手絹，舞出翻飛流逸的手絹花，俏皮可愛；語言班各班學生們也輪流表演歌舞、以及高級二班古箏和頌「望春風」，都獲得觀眾喝采不已。

瑞谷台灣華語文學習中心成人班也上台表演皮影戲「三隻小豬蓋房子」，學員們在小舞台後方快樂的雙手舞動，忙得不亦樂乎，表演後安排學習華語文的心得分享，比方說最喜歡課堂的做菜單元，大家像家人一樣相處，也有學生到台灣學了一個月的中文，邊學邊玩很盡興，還說「大家有機會應該去台灣玩和學中文」。

晚會中頒獎給校內與中美文化協會五校聯合演講比賽優勝者，以及語言班學業成績優異與全勤獎學生，老師們各獲得一盆蘭花，晚會在抽獎活動時達到高潮。

紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、新澤西中文學校協會會長謝嘉文、中美文化協會會長李僑韋、橋水市四健會會長James Gaudet、前校長張淑娟、中美文創交流促進會會長吳麗卿等出席。