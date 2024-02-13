車輛行駛、停放單車道 澤西市通過新法重罰

澤西市議會通過一項新的法案，將對違規停在自行車道上的車輛施予重罰。(澤西市府官網截圖)

新澤西州 澤西市九年前發生一起八歲男童在自行車道被超速車輛撞死的慘劇，男童的父親日前發表激動人心的演說，敦促市議會重罰在自行車道違規停放及行駛的車輛後，澤西市議會終於通過對該類行為重罰的法案。

這位失去愛子的父親伍德沃德 (Jermaine Woodward Sr.)在議會發表談話，敦促澤西市議會通過法律，針對在澤西市自行車道上停車和行駛的司機處以175元罰款。

伍德沃德舉著兒子小杰梅因(Jermaine Jr.)穿足球 衣的畫像說，罰款不會讓他的兒子回來，但會讓人們警惕，因此亟須制定更多有關在自行車道上停車和違規駕駛的法律。

澤西市議會一致通過重罰；在此之前，議員博賈諾(Richard Boggiano)和里維拉(Daniel Rivera)也呼籲對違反闖紅燈、逆向騎行等法規的自行車騎士開出更多罰單。

兩位議員指出，騎警和摩托車單位必須與交通部門一起重整以便順利執法。博賈諾說，自行車騎士也經常不守規定，必須開始守法。

里維拉支持增加自行車道，但他表示，有些街道變更為有緊急任務的車輛帶來交通問題。

澤西市過去幾年曾計畫並且編預算重新引進1972年解散的騎警隊、以及2015年解散的摩托車管理單位，但並未被列入優先項目。

由於新冠疫情 相關收入損失與支出，澤西市積累9200 萬元債務，財政一直是大問題；2021 、2022 年報告顯示，超支和不可靠的財務報告使該市背負超過 2700 萬元債務，推遲到今年。