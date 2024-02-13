車輛行駛、停放單車道 澤西市通過新法重罰
新澤西州澤西市九年前發生一起八歲男童在自行車道被超速車輛撞死的慘劇，男童的父親日前發表激動人心的演說，敦促市議會重罰在自行車道違規停放及行駛的車輛後，澤西市議會終於通過對該類行為重罰的法案。
這位失去愛子的父親伍德沃德 (Jermaine Woodward Sr.)在議會發表談話，敦促澤西市議會通過法律，針對在澤西市自行車道上停車和行駛的司機處以175元罰款。
伍德沃德舉著兒子小杰梅因(Jermaine Jr.)穿足球衣的畫像說，罰款不會讓他的兒子回來，但會讓人們警惕，因此亟須制定更多有關在自行車道上停車和違規駕駛的法律。
澤西市議會一致通過重罰；在此之前，議員博賈諾(Richard Boggiano)和里維拉(Daniel Rivera)也呼籲對違反闖紅燈、逆向騎行等法規的自行車騎士開出更多罰單。
兩位議員指出，騎警和摩托車單位必須與交通部門一起重整以便順利執法。博賈諾說，自行車騎士也經常不守規定，必須開始守法。
里維拉支持增加自行車道，但他表示，有些街道變更為有緊急任務的車輛帶來交通問題。
澤西市過去幾年曾計畫並且編預算重新引進1972年解散的騎警隊、以及2015年解散的摩托車管理單位，但並未被列入優先項目。
由於新冠疫情相關收入損失與支出，澤西市積累9200 萬元債務，財政一直是大問題；2021 、2022 年報告顯示，超支和不可靠的財務報告使該市背負超過 2700 萬元債務，推遲到今年。
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