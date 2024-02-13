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情人節搶商機 費城小店家各種促銷出籠

編譯徐薏茹／綜合12日電
14日就是情人節，坊間各種禮品、餐館情人大餐紛紛出籠爭取一年一度的大商機。(特派員黃惠玲／攝影)
14日就是情人節，坊間各種禮品、餐館情人大餐紛紛出籠爭取一年一度的大商機。(特派員黃惠玲／攝影)

情人節近在眼前，為了把握這一大好商機，費城一些小店家已經開始採取各種策略吸引顧客。

與社區其他商家合作

位於魚城(Fishtown)的Mural City Cellars號稱是費城的第一座城市釀酒廠，他們用來自費城方圓300哩內農民種植的葡萄，釀造高品質、果香濃郁的紅酒，對於店主弗蘭西斯卡·加拉魯斯(Francesca Galarus)來說，情人節是「紅酒節」。

如同許多小商家在節日來臨時所做的準備，加拉魯斯也利用這一機會與社區的其他店家合作，她提供紅酒給即將到來的活動，活動由主廚米勒(Ari Miller)、夏威夷餐廳與醬料製造商Poi Dog、餐具供應商Citrine主辦；另位與精釀啤酒廠Libertee Grounds合作，推出特別的晚餐和紅酒搭配。

舉辦活動

皮拉提斯坊Flip Dog Pilates店主崔西亞·希勒(Tricia Sheeler)舉辦一場以愛為主題的特別活動。這個「愛自己工作坊」提供皮拉提斯墊上課程，包括特別練習、花束製作、花束布置，重點在於促進自愛和自我肯定。

延長節日

「巧克力實驗室」(Chocolate Lab)是伯利恆市(Bethlehem) 21年的商家，大部分以手工製作美味的巧克力，對於巧克力師戈因斯(Erick Goins)來說，情人節不只有一天，而是為期一周的活動，還有搭配這一節日的特別商品。

戈因斯說：「我們的情人節主題商品通常在2月的第一周上架，這個月的大部分時間都在製作訂做的草莓巧克力。該實驗室還參加由城市舉辦的Chocolate Trail，這個活動在靠近情人節的兩個周六舉行，大家可以報名享受來自全費城的巧克力試吃和巧克力主題商品。」

提供特別促銷

藉著節日推出的特別促銷是吸引新顧客的好方法，還能培養現有客戶。

位於魚城的美容院Bibi Lash & Brow正在宣傳特別促銷和折扣的消息，為嫁接睫毛、角蛋白美睫技術等特定服務提供折扣，全部都以愛為主題。

費城 夏威夷

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