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經營不易 南費城2家熱門酒吧出售

編譯周芳苑／綜合報導
費城酒吧Watkins Drinkery因經營不易準備出售。(Watkins Drinkery臉書)
費城酒吧Watkins Drinkery因經營不易準備出售。(Watkins Drinkery臉書)

酒吧經營業者克萊恩(Jonn Klein)最近對外求售多年來在南費城備受歡迎的兩家酒吧The Dive以及Watkins Drinkery，預料未來幾個月將在市場上引起有興趣買家爭購。

這兩家酒吧充份展現南費城低調、價格實惠、有趣且具有古怪風格的特色。其中，The Dive位於East Passyunk大道，2005年開業，是現代烈酒酒吧，二樓有吸菸區、三樓有遊戲室。

至於Watkins Drinkery，2010年開業，位於第10街和華金斯(Watkins)街角，是附近居民首選，設有泳池、提供優質啤酒以及充滿想像力的酒吧食品。

克萊恩最近開始對外出售這兩大酒吧，個別出售或者二合一一起出售，連同家具、固定裝設和配備，標價尚未公開。

克萊恩已在費城經營酒吧達27年，如今每周五晚仍在The Dive和 Watkins輪流上班。

克萊恩樂於經營酒吧，但如今情況發生巨大變化，包括賓州酒類法律變化，對消費者有利，酒吧業者卻面臨大挑戰，諸如啤酒經銷商和超市銷售六瓶裝和單瓶裝啤酒的強大能力、對釀酒廠和啤酒廠發放衛星許可證衍生廉價酒類許可證漏洞、以及有利於多套營運的快閃啤酒花園法規等等，許多人分食酒吧收入。

此外，克萊恩個人也有不同的興趣，新冠疫情期間，他開始在網路上尋找歐洲廉價房產，最終在克羅埃西亞找到喜歡的房子。

克萊重新貸款後拿出一些資金在風景秀麗的斯普利特市(Split)外買了一處物業，最初打算在退休前整建為民宿 (AirBnb)出租，卻在疫情限制鬆綁後首次前往那裡時馬上改變計劃，他在前門距離亞得里亞海約30呎的美景下發現那就是他想要的地方，在那之後一再重訪。

克萊恩堅稱，他並不是在為海外設酒吧鋪路， 他已厭倦酒吧生意。

克萊恩經營多年的酒吧何去何從？將交由買家自行決定。

費城 疫情 貸款

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