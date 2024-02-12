我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

哈德遜郡拼字賽 澤西市女學生蟬聯冠軍

編譯尤寶琪／綜合報導

澤西市(Jersey City)四號中學(Middle School 4)14歲八年級學生卡維亞．賈卡薩尼亞(Kavya Jakasania)上周末再度擊敗數十名頂尖對手，衛冕哈德遜郡(Hudson County)2024年拼字比賽冠軍。

他並將代表哈德遜郡前於春天往華盛頓特區(Washington, D.C.)參加全美拼字比賽(Scripps National Spelling Bee)。

卡維亞日前在16回合的拼字比賽中贏得2024年哈德遜郡冠軍頭銜；第二名是來自澤西市Frank R. Conwell學校的五年級學生伊沙恩．古普塔(Ishaan Gupta)，第三名則是來自Secaucus Middle School的八年級學生格蕾絲．卡薩．貝耶內(Grace Kassa Beyene)。

讓卡維亞拿下勝利的單字，是由主辦單位斯克里普斯(Scripps)所提供，在地區性競賽中少見的複合性單詞「Beaux arts」，其意思是指涉及創造美麗事物的藝術，像是繪畫、雕塑或音樂等。

比賽當天，共有68名三年級至八年級的學生成功晉級參加了郡級比賽。哈德遜郡行政長官蓋伊(Craig Guy)對在場人士表示，「這場拼字比賽是各位的功勞，你們應該要對自己感到驕傲。」

比賽是由哈德遜郡文化事務和遺產與旅遊發展辦公室贊助，蓋伊辦公室則將贊助冠軍在國殤日(Memorial Day)期間，前往馬州國家海港區(National Harbor)參加比賽的旅費。

卡維亞在拿下冠軍後說，2024年的對手們都非常強大，並表示大家都很聰明，並特別稱讚打著領結，年僅10歲的亞軍古普塔。

馬州

上一則

維州海記正宗粵菜點心 農曆新年聚餐首選 全新推出早餐 香濃咖啡+港式蒸點心 早上8時供應

下一則

經營不易 南費城2家熱門酒吧出售

延伸閱讀

農曆新年期間扒手猖獗 華埠5分局再逮1街頭慣竊

農曆新年期間扒手猖獗 華埠5分局再逮1街頭慣竊
風暴今再襲 州長促市民做好準備

風暴今再襲 州長促市民做好準備
風暴明再襲紐約 通勤時段將有強風豪雨…恐引發洪水斷電

風暴明再襲紐約 通勤時段將有強風豪雨…恐引發洪水斷電
紐約市迎降雪但雪荒仍持續 新一輪暴雨將襲

紐約市迎降雪但雪荒仍持續 新一輪暴雨將襲

熱門新聞

56歲的吉爾在華府遭遇劫殺。(住房政策委員會網站)

華府劫車犯瘋狂作案 川普前官員倒臥血泊遭劫殺

2024-02-05 11:12
全美遠距工作占比最高十大城。（資料來源╱SmartAsset、製表╱記者王明心）

全美遠距工作熱門城 這城市居冠 占比逾4成

2024-02-07 13:58
交通壅堵問題，不僅浪費駕駛人時間，更因此額外花費汽油錢。(特派員黃惠玲／攝影)

全美交通 這城市最塞車 華府第2糟 芝城第5

2024-02-05 13:35
華盛頓州腦出血女駕駛麥克魯爾遭交通巡警巴恩斯以藥駕罪名送進監獄，超過24小時無法就醫，導致她病情嚴重。（警察隨身攝影機影片截圖）

腦出血遭誤判酒駕被逮 華州女駕駛一度命危 涉案警挨告

2024-02-11 14:38
2021年密西根州牛津高中校園槍擊案兇手的母親珍妮佛·克魯布利被控四項過失殺人罪名，6日由陪審團判決罪成。(美聯社)

兒殺人媽有罪 密州校園4死槍案 槍手母親過失殺人罪成

2024-02-06 15:00
芝加哥地區的餐館跟全美各地趨勢一致，很多都面臨廚房找不到足夠人手問題。(特派員黃惠玲／攝影)

逾8成芝城餐館缺人手 廚師尤其難找 也難留人

2024-02-04 16:15

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣