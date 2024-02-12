哈德遜郡拼字賽 澤西市女學生蟬聯冠軍

澤西市(Jersey City)四號中學(Middle School 4)14歲八年級學生卡維亞．賈卡薩尼亞(Kavya Jakasania)上周末再度擊敗數十名頂尖對手，衛冕哈德遜郡(Hudson County)2024年拼字比賽冠軍。

他並將代表哈德遜郡前於春天往華盛頓特區(Washington, D.C.)參加全美拼字比賽(Scripps National Spelling Bee)。

卡維亞日前在16回合的拼字比賽中贏得2024年哈德遜郡冠軍頭銜；第二名是來自澤西市Frank R. Conwell學校的五年級學生伊沙恩．古普塔(Ishaan Gupta)，第三名則是來自Secaucus Middle School的八年級學生格蕾絲．卡薩．貝耶內(Grace Kassa Beyene)。

讓卡維亞拿下勝利的單字，是由主辦單位斯克里普斯(Scripps)所提供，在地區性競賽中少見的複合性單詞「Beaux arts」，其意思是指涉及創造美麗事物的藝術，像是繪畫、雕塑或音樂等。

比賽當天，共有68名三年級至八年級的學生成功晉級參加了郡級比賽。哈德遜郡行政長官蓋伊(Craig Guy)對在場人士表示，「這場拼字比賽是各位的功勞，你們應該要對自己感到驕傲。」

比賽是由哈德遜郡文化事務和遺產與旅遊發展辦公室贊助，蓋伊辦公室則將贊助冠軍在國殤日(Memorial Day)期間，前往馬州 國家海港區(National Harbor)參加比賽的旅費。

卡維亞在拿下冠軍後說，2024年的對手們都非常強大，並表示大家都很聰明，並特別稱讚打著領結，年僅10歲的亞軍古普塔。