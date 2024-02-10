賓州自動選民登記人數 比前年增45%

編譯周芳苑／綜合報導

賓州 選舉辦公室表示，賓州駕照中心的自動選民登記 人數增加，各政黨幾乎平分秋色，而且在這個總統競選戰場州並未明顯偏向某一黨派。

賓州選舉辦公室在賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro) 去年9 月宣布選民登記改革四個月之後，公布最新數據；州長改革旨在讓人們更容易進行選民登記，並讓各縣郡易於管理選民名冊。

駕駛執照中心的選民登記人數較兩年前同期約增加 45%。

數據並顯示，儘管總統候選人川普(Donald Trump)指責民主黨利用選民登記改革「竊取賓州」，新系統下進行登記的選民所屬黨派並未出現結構性變化。

新舊系統最大不同是新的自動選民登記系統對共和黨 有利，共和黨議員卻以該系統為訴訟主題。

數據顯示，今年約4萬7300名新選民登記，35%選擇獨立黨或第三方、34%共和黨，31%民主黨；相對的，兩年前同一時期約有3萬2500 名新選民登記，民主黨佔 35.5%、獨立或第三方佔 34%、共和黨30.5%。新登記選民中，共和黨比例增加、民主黨下降。

以整體選民來看，民主黨略佔優勢，約佔 45% ，共和黨約 40% ；共和黨優勢過去十年間一直穩步縮小。

全國州議會會議(National Conference of State Legislatures)稱，全美各州2015年起實施自動選民登記，目前已推廣到24州和哥倫比亞特區，多數是左翼州，但也包括共和黨控制的阿拉斯加、喬治亞和西維吉尼亞州。

在賓州新系統下，人們前往駕照中心獲取或更新駕照時，電腦顯示「除非表示拒絕，否則將自動進行選民登記。」

1993 年國會通過「國家選民登記法」(National Voter Registration Act)，各州便被要求在駕照中心提供選民登記服務。

然而共和黨人士警告，賓州自動登記將導致非法投票。一群保守派州議員上周向聯邦法院提訴訟要求阻止，聲稱州長未經立法批准無權頒布該措施。夏皮羅團隊聲稱在現行州法下有充分權限，並制訂保護措施，防止非公民或18 歲以下進行登記。

共和黨控制的喬治亞州也採自動登記，登記人數增加，並無非公民登記問題。