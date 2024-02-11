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報告：賓州州大非裔及棕色人種學生受歧視

編譯徐薏茹／綜合報導
一份新的報告指出，賓州州立大學系統的非裔及棕色人種學生，均受到種族歧視和刻板印象的影響。(賓州大臉書)
一份新的報告指出，賓州州立大學系統的非裔及棕色人種學生，均受到種族歧視和刻板印象的影響。(賓州大臉書)

根據民主黨籍州參議員海伍德(Art Haywood)和賓州人際關係委員會(Pennsylvania Human Relations Commission)編輯的一份新報告，賓州州立大學系統的非裔及棕色人種學生，均受到種族歧視和刻板印象的影響，他們無法獲得與白人同儕相同的教育機會，有時甚至從未接受過有色族裔教授的學科。

報告指出：「州立系統中的非裔與棕色人種學生與校園社區疏遠，損害學生個人、非裔與棕色人種校園社區，乃至於整個校園。賓州必須從種族主義的過去向前邁進，沒有其他選擇」。

這一研究結果與賓州高等教育系統(PASSHE) 2022年10月發布的調查形成對比；過去的調查顯示，大多數受訪的有色族裔學生稱他們在校園裡受到尊重，沒有面臨歧視或偏見。

2022年賓州18至24歲的學生約14%為非裔，而該州州立系統中的非裔學生占9.8%，西語裔學生占6.2%，當年18至24歲的學生中西語裔學生的占比為11%。

最新的報告詳細介紹14個校區100多名學生和校友表達的170多個擔憂，報告指出許多評論「在各個校園幾乎相同」。

報告中引用的一起事例是：「在一起事件中，白人學生偷竊非裔學生的所有物，並錄製一段影片，假裝對他們的泰迪熊以私刑處死。這一騷擾導致該非裔學生轉出該校，而白人學生幾乎沒有受到影響」。

報告發表後，學生、校友和海伍德一同確定賓州系統需要解決的六個領域：終結種族騷擾及言論、培育有色族裔學生、組織事件通報系統、強制進行多樣性培訓、改善心理健康資源、雇用有色族裔教職人員。

非裔 賓州 種族歧視

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