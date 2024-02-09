賓州483億預算案出爐 州長夏皮羅：不增稅

賓州 州長夏皮羅(Josh Shapiro)6日公布雄心勃勃的483億元預算 計畫，試圖處理數十年來對教育投資不足的問題，但該預算案未提及將增加任何新的稅收。

州長預算提案的基礎是為賓州的公立學校和高等教育系統大幅增加資金，他提議為K-12公立學校增加近11億元資金，包括下一個財政年度的8億7200萬元作為首付款，以解決數十年來長期的資金不足和不平等問題。

夏皮羅還提出一個高等教育的新體系，將州立學校和社區大學合併在一個管理單位下，以及其他舉措，讓賓州的大學學位更容易負擔。

夏皮羅表示，沒有人對孩子的違憲教育體系或高等教育的現狀感到滿意，「我們的州的教育投資在全國排名第49。」

來自兩黨的前州長都試圖解決賓州常年的議題，包括州上訴法院判定賓州的公立學校資助制度違憲、州立高等教育機構的入學人數不如預期、以及人口持續下降，使夏皮羅擔起進行重大改革的責任，預算比去年增加6.2%；教育界人士讚賞夏皮羅的計畫。

經歷去年數月的預算僵局，以及州議會意見分歧的情況下，要實行這些想法將考驗夏皮羅協調兩黨協議的能力；民主黨占微弱多數的州眾議會，以及共和黨 控制的州參議會必須在7月開始的新預算年度前，批准支出計畫。

參議會共和黨人6日迅速對該提案發表批評，一名共和黨高層稱該提案不切實際，另一人稱提案「在財政上絕對不負責任」。

夏皮羅在預算案中也提高智能障礙與自閉症人群的給付費用，並投入5億元債券發展賓州的頂級產業；他還想在預防暴力、農業、公共交通等領域投入數百萬元。

夏皮羅的預算提案在提高最低工資和娛樂用大麻合法化方面引發辯論，立法領導人表示，他們準備好在本預算季支持這些議題，但可能會面臨共和黨的反對。