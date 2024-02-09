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新州擬漲銷售稅、汽油稅 火車及公車票價7/1起漲15%

編譯尤寶琪／綜合報導
因應預算緊張，新澤西州擬調漲火車票價。(新州捷運局)
因應預算緊張，新澤西州擬調漲火車票價。(新州捷運局)

面對政府預算緊張，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)和民主黨同僚，也開始權衡全面調漲該州銷售稅、企業業務稅和汽油稅等，藉此增加府庫收入，這也意味著，除了公車和火車票價上漲外，新州居民恐將面臨新一波漲稅。

兩位熟悉談判的消息人士向「新澤西先鋒報」(NJ Advance Media)證實，雖然墨菲政府本周提議調漲新州公車票價15%，但同時也造討論尋找其他「收入來源」來資助州政府，這其中包括增加新州銷售稅或企業營業稅的可能性，以及提高該州汽油稅以支付交通項目費用的單獨提議。

到目前為止，談判還自初步階段，其中不少提議最終可能會被放棄，但調漲費用的確將有助於彌補新州捷運局(NJ Transit)的缺口、幫助填補並保持州預算盈餘。

大約在兩周前，州長墨菲在最新州情咨文中承諾，將會繼努力讓新州「所有家庭的生活變得更實惠」；墨菲預計在一個月後公布他的最新預算提案；但在州政府經歷了幾年創紀錄支出後，州政府領導人和金融專家都擔心，在稅收縮水、通貨膨脹導致成本增加、聯邦交通補助減少、聯邦新冠病毒資金減少和經濟不確定下，將新州將出一場完美風暴。

消息人士聲稱：「肯定會有增加收入的措施，問題在於要選哪一項。」

新州捷運局收費調漲就是第一個不可避免的壞消息；若獲得批准，這將會是墨菲州長六年任期內，首次票價調漲，也是捷運局近十年來的首次漲價。

這次票價調漲將於7月生效，旨在減少新州捷運局進1.19億元的預算缺口，不過官員表示，僅靠這一點還不足以解決該機構的財務困境；有反對調漲票價者敦促新州政府，恢復近期到期的2.5%州企業營業稅(CBT)附加費用，好為新州捷運局提供資金，抵銷任何調漲。

新州 捷運 預算

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