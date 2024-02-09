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迎龍年 新州北新中文學校春節遊藝會

記者孫影真／新澤西州報導
珍珠奶茶排長龍。（莊榮耀提供）
珍珠奶茶排長龍。（莊榮耀提供）

新澤西州北新中文學校日前在蒙特維爾高中大禮堂舉行春節遊藝會，從注音班至10年級學生輪流表演包括舞獅、彩帶龍、「恭喜新年好」等應景節目、話劇、古詩吟唱等表演，會後齊聚學校餐廳交誼摸彩領紅包，近300名師生家長出席同樂迎接龍年。

北新中文學校日前在蒙特維爾高中大禮堂，舉行龍年春節遊藝會。（莊榮耀提供）
北新中文學校日前在蒙特維爾高中大禮堂，舉行龍年春節遊藝會。（莊榮耀提供）

紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、蒙特維爾市市長Matthew Kayne、僑務諮詢委員戴松昌、摩里斯郡人際關係委員會行政主委Meyer Rosenthal、委員劉雯、華音青少年合唱團藝術總監林馨文、FASCA諮詢導師劉超琦、以及新州北部美華聯誼會會長孫影真、理事會主席楊金洲、前會長周大新、蘇斐璋、鍾明昌、龔明遠、前校長劉正禮、唐惠玲等出席。

市長Matthew Kayne致詞感謝北新中文學校對社區的貢獻，同時勉勵學生在龍年秉承中華文化淵遠流長的特性，以榮譽造就成功的人生；王鈺淇表示是第一次出席北新遊藝會，盛讚校長老師與家長們的付出，並且鼓勵學生們龍虎精神，奮發向上；Meyer Rosenthal首次被邀參加，他感謝有機會親身經歷華人社區的年慶活動，充滿朝氣蓬勃；校長羅俊鉞表示，龍年會有很多龍寳寶，期許龍子龍女是往後中文學校強力的生力軍，讓中文學校再次壯大。

遊藝會節目由朱珍珊率三名出色的演講常勝軍黃茗雅、洪梵崴、何莉安主持，何莉安表示今年的節目非常長(long，龍的諧音)，因為是「龍」年，幽默的主持增添輕鬆的氣氛。

華音青少年合唱團團員身著傳統中式禮服，演唱「魯冰花、月琴」。（記者孫影真／攝影）
華音青少年合唱團團員身著傳統中式禮服，演唱「魯冰花、月琴」。（記者孫影真／攝影）
剪紙文化活動，受到小朋友們的歡迎。（莊榮耀提供）
剪紙文化活動，受到小朋友們的歡迎。（莊榮耀提供）

華音青少年合唱團由藝術總監林馨文率領，近40名團員身著傳統中式禮服，陣容整齊的演唱兩首膾炙人口的民歌「魯冰花、月琴」，悠揚婉轉的合聲，引起觀眾年輕時的回憶，讓觀眾們讚不絕口。前校長董瑪利、台裔第二代胡家瑜、白政原三名老師指導CSL班帶動唱「小蘋果」帶出青春的喜氣。

一年級15名學生披金穿紅，舞動「恭喜新年好」。（莊榮耀提供）
一年級15名學生披金穿紅，舞動「恭喜新年好」。（莊榮耀提供）

班級表演節目多姿多采，從「小小花園挖啊挖」、「恭喜新年好」、「孩子的天空」、「唐詩吟唱」、「龍騰獻瑞」、「高山青」等歌舞，家喻戶曉的「十二生肖」話劇，到王啟蒙教練帶領空手道班十名學生壓軸表演，展現的文化水平讓人驚豔。

遊藝會後的交誼時間，由家長會長陳正緯籌畫，有剪紙、受歡迎的珍珠奶茶、點心、以及摸彩等文化活動，受到小朋友們的期盼，貴賓們也與眾同樂，發給學生紅包，祝賀龍年行大運。

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