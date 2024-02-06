我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

新州少女遭霸凌而輕生 家人狀告學校

編譯徐薏茹／綜合報導

去年2月1日，14歲的艾卓安娜·卡區(Adriana Kuch)在新澤西州伯克利鎮(Berkeley)中央地區高中(Central Regional High School)走廊上遭一群青少年攻擊，過程被拍成影片還上傳到社群媒體；事件發生兩天後，卡區在家中自殺身亡。

卡區的家人指出，她在遇襲之前一直被霸凌，而此次攻擊過程上傳社媒，使卡區受到更嚴重的網路霸凌；根據卡區家人本周提起的訴狀，卡區在事件爆發後經歷「情感痛苦、羞辱、和尷尬」，終於導致她走上自殺之途。

她的父親麥可·卡區(Michael Kuch)在聲明中表示：「艾卓安娜是我們生命中的光，在她可怕而且完全沒有必要的死亡一年後，我們仍在等待正義。很顯然這所學校有嚴重的霸凌問題，而沒有學校管理人員願意承認或處理。」

訴訟的被告包括中央地區教育委員會、攻擊事件發生時的學區學監帕拉帕尼德斯(Triantafillos Parlapanides)、時任中央地區高中校長艾琳·馬魯西斯(Irene Marousis)、時任副校長及「反霸凌專家」希爾(Darryl Heale)。

四名青少年因涉及攻擊而遭刑事控罪，其中一人被控重傷害罪、兩人面臨共謀實施重傷害罪指控、第四人被控騷擾罪。

有線電視新聞網(CNN)報導，影片畫面顯示卡區在走廊上遭水瓶襲擊面部數次，並且遭到毆打與踹踢，她身上有傷痕並短暫昏迷。

當日這段影片被發布在TikTok等社群媒體平台上，麥可表示，隨後出現大量仇恨言論和網路霸凌，最終卡區選擇輕生。

這起民事訴訟稱被告怠忽職守、誹謗並造成情緒痛苦，訴訟也指控時任學監帕拉帕尼德斯對卡區的家族史做虛假陳述，包括外遇及吸毒等不實指控，侵犯他們家的隱私。

訴訟稱，學校董事會有義務監督、監控和訓練員工有關騷擾、恐嚇和霸凌的行為，但卻沒有任何作為。

社群媒體 新澤西州 學區

上一則

爭取延長白卡期限 喬州提控拜登政府

下一則

車內等妻遭劫殺 前川普官員華府喪命

延伸閱讀

新州少女遭霸凌而輕生 家人狀告學校

新州少女遭霸凌而輕生 家人狀告學校
新州批准建2離岸風電廠 可供電180萬戶

新州批准建2離岸風電廠 可供電180萬戶
新州華人社團 美國夢商場慶龍年 戲曲、舞蹈迎春

新州華人社團 美國夢商場慶龍年 戲曲、舞蹈迎春
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
中國駐美大使館提醒中國留學生，謹慎選擇從杜勒斯機場入境美國。(本報檔案照片)

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

2024-01-29 10:54
芝加哥華人互聯協會會長鄭金光(右三)宣布懸賞6000元獎金，給槍殺黎勁兇嫌的線索提供者。(鄭金光提供)

勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛遺憾

2024-02-01 12:25
56歲的吉爾在華府遭遇劫殺。(住房政策委員會網站)

華府劫車犯瘋狂作案 川普前官員倒臥血泊遭劫殺

2024-02-05 11:12
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷州長看望遇襲中國籍女教師 她遭潑化學液體永久毀容

2024-01-31 00:46

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎