新州少女遭霸凌而輕生 家人狀告學校

去年2月1日，14歲的艾卓安娜·卡區(Adriana Kuch)在新澤西州 伯克利鎮(Berkeley)中央地區高中(Central Regional High School)走廊上遭一群青少年攻擊，過程被拍成影片還上傳到社群媒體 ；事件發生兩天後，卡區在家中自殺身亡。

卡區的家人指出，她在遇襲之前一直被霸凌，而此次攻擊過程上傳社媒，使卡區受到更嚴重的網路霸凌；根據卡區家人本周提起的訴狀，卡區在事件爆發後經歷「情感痛苦、羞辱、和尷尬」，終於導致她走上自殺之途。

她的父親麥可·卡區(Michael Kuch)在聲明中表示：「艾卓安娜是我們生命中的光，在她可怕而且完全沒有必要的死亡一年後，我們仍在等待正義。很顯然這所學校有嚴重的霸凌問題，而沒有學校管理人員願意承認或處理。」

訴訟的被告包括中央地區教育委員會、攻擊事件發生時的學區 學監帕拉帕尼德斯(Triantafillos Parlapanides)、時任中央地區高中校長艾琳·馬魯西斯(Irene Marousis)、時任副校長及「反霸凌專家」希爾(Darryl Heale)。

四名青少年因涉及攻擊而遭刑事控罪，其中一人被控重傷害罪、兩人面臨共謀實施重傷害罪指控、第四人被控騷擾罪。

有線電視新聞網(CNN)報導，影片畫面顯示卡區在走廊上遭水瓶襲擊面部數次，並且遭到毆打與踹踢，她身上有傷痕並短暫昏迷。

當日這段影片被發布在TikTok等社群媒體平台上，麥可表示，隨後出現大量仇恨言論和網路霸凌，最終卡區選擇輕生。

這起民事訴訟稱被告怠忽職守、誹謗並造成情緒痛苦，訴訟也指控時任學監帕拉帕尼德斯對卡區的家族史做虛假陳述，包括外遇及吸毒等不實指控，侵犯他們家的隱私。

訴訟稱，學校董事會有義務監督、監控和訓練員工有關騷擾、恐嚇和霸凌的行為，但卻沒有任何作為。