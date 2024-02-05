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新州批准建2離岸風電廠 可供電180萬戶

編譯尤寶琪／綜合報導

全球最大離岸風電開發商在2023年秋天退出新澤西州兩個項目，在此影響之下，新州能源監管機構日前批准了兩個新風電項目，並稱仍致力於要讓新州成為風電業的領頭羊。

新州公共事業委員會(Board of Public Utilities，BPU)所選中的這兩個項目，相對之前引起了陸上社區強烈反對項目而言，位置都離海岸更遠，因為之前引發反彈的原因之一，就是擔憂能從海灘上看得到風力發電機。

委員會主席克莉絲蒂娜‧古爾-薩多維(Christine Guhl-Sadovy)表示，委員會選擇了「Leading Light Wind」和「Attentive Energy」兩個項目，這兩個項目將產生足夠的電力來為180萬戶家庭供電；但在他們去年宣布申請的聲明中的預估電力則是為160萬戶家庭，稍微低於新州官員給出的預估。

Attentive Energy總經理貝德納茲(Damian Bednarz)表示，該公司選擇建構在距離濱海高地(Seaside Heights)外海42哩處，從岸上無法看到。

這讓新州初步批准的離岸風電項目總數來到三個，回到丹麥風力發電巨頭Orsted在10月終止新州南部兩項離岸計畫前的數量。

當局選定的另一個項目是來自芝加哥(Chicago)的Invenergy和位於紐約的energyRE；該項目名為Leading Light Wind，將建設於長灘島(Long Beach Island)外海40哩處，由100台渦輪機組成，足以為100萬戶家庭供電。

委員會表示，新項目將讓普通住宅每月電費帳單增加6.84元，商業用戶帳單每月平均增加58.73元，工業用戶帳單每月增加513.22元；費用漲價將會在這些項目於2031年和2032年開始向電網供電後生效。

新州 新澤西州 芝加哥

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