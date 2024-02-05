吃太好 寵物犬超重 賓州全美居冠 這些狗最胖

寵物超重往往可能影響健康。(pexels)

根據獸醫資訊團體Veterinarians.org實施的一項調查，賓州 的寵物犬在超重方面排名全國第一；這項調查發現賓州的狗狗平均超重18磅。

根據全國的飼主調查，最肥胖的品種是鬥牛犬、小獵犬、巴哥犬、吉娃娃、博美犬、馬爾濟斯及約克夏㹴。

賓州的狗為何超重最嚴重？研究作者認為，可能與賓州的飲食文化有關。

調查的聲明推測：「也許這個被稱為『世界小吃首都』的州，也一直在用美味的食物寵愛他們的寵物。」

南費城 Love City Vet的創辦人萊那亨(Killian Lenahen)表示：「我肯定聽說過起司牛排的名聲。」

根據「寵物肥胖預防協會」(Association for Pet Obesity Prevention)的最新研究，美國的寵物肥胖率在過去20年中穩步爬升，狗的肥胖率達59%，貓的肥胖率達61%。

在當地，獸醫專家表示，他們看到許多肥胖的寵物，這些寵物通常還有其他與超重相關的健康問題，包括糖尿病、骨科問題、呼吸系統問題、某些癌症，最終可能縮短壽命。

獸醫護理師普查特(Matthew Putchat)家裡34磅重的貓過世後受到了啟發，他開始實施第一個寵物減重 計畫。

他的寵物貓當時四歲，因為體重過重導致關節快要散架，不得不安樂死。

普查特現在是奎克敦(Quakertown)獸醫康復中心「AnWell Veterinary Rehab & Conditioning Center」的康復治療專家，為飼主提供建議，教導他們如何幫助寵物減重，他的其中一個建議是：寫一本飲食日記，記錄餵食寵物的每一樣東西，類似於人類飲食專家所倡導的飲食日記。他建議，為了毛小孩的健康，現在就動手為愛犬愛貓記錄飲食。