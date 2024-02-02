新州民主黨民代 推動婦女免費墮胎

新澤西州 保障婦女墮胎 權，不過民主黨 居多數的州議會及民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)正在推動政策，希望讓婦女不必為了墮胎而自掏腰包。

自從最高法院2022年6月推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，包括新澤西州在內的民主黨執政州紛紛推出法規，為婦女墮胎排除障礙，共和黨執政州則對頒布禁令，嚴格限縮婦女墮胎。

根據新澤西州與另外九州均要求保險公司為婦女墮胎提供給付，但非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)調查發現，這幾州當中唯一沒有立法規定保險公司不得讓墮胎婦女自掏腰包的就是新澤西州。墨菲本月發表州長年度演說時，呼籲讓婦女自費墮胎畫下句點。

提案支持者說，即使對有保險的婦女來說，墮胎花費可能還達不到自付額(deductible)門檻，各家保險公司規定不同，但自付額門檻通常在1000元以上。墮胎花費高低影響因素包括採用人工流產手術或服用墮胎藥丸。「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)對指出，墮胎藥丸花費大約在600元至800元之間，人工流產手術則要2000元左右。

支持提案的「全國計畫生育委員會」新澤西州行動小組主任沃吉托維茲(Kaitlyn Wojtowicz)說，不希望看到婦女必須在購買日常用品或照顧個人需求之間做出抉擇。

民主黨在新澤西州議會擴大多數黨席次後，進入州長第二任的墨菲便開始推動取消婦女墮胎花費的提案。2024年是總統大選年，民主黨希望保障墮胎的政見訴求能在全國各地獲得選民迴響。

新澤西州州憲已經納入墮胎權保障，州政府增加預算提供墮胎服務，要求保險公司為婦女墮胎提供給付。

墨菲日前對州議員說：「新州永遠將是生育自由的庇護天堂。這點無庸置疑。」他說：「懇請大家跟我一起為保護生育權進一步努力。」