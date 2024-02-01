新州華人社團 美國夢商場慶龍年 戲曲、舞蹈迎春

京劇、昆劇等節目驚豔全場，贏得滿堂彩。(主辦方提供)

新州 中興國劇社、費城京劇社以及金花舞校、史穎舞校、新州中部華人 協會、新州紫竹名樂團、藝軒舞蹈藝術中心、花兒朵朵舞蹈學校等，日前在新州大型商業購物及休閒中心「美國夢」，舉辦了一場精彩的中華國粹演出活動，吸引許多民眾駐足觀賞。

活動當天「美國夢」商場張燈結綵，充滿著濃濃的節日氣氛。

多個華人社團、組織在「美國夢」商場演出，迴響熱烈。(主辦方提供)

中國駐紐約領事館領事許朝暉在活動開幕式中致詞說，所有華人都為中華民族博大精深的文化而自豪，去年底，聯合國 確認春節為聯合國假日，新州州長墨菲也在今年1月12日簽署了一項聯合決議案，將農曆新年定為新澤西的慶祝節日，凡此種種，都讓大家進一步體會到了中華文明的影響力。

當天節目豐富，包括張迎潮的口琴獨奏「喜洋洋」、二胡獨奏「賽馬」、史穎舞蹈學校舞蹈「熱巴鼓」、藝軒舞蹈藝術中心的四位女子帶來的「劍舞」、金花舞蹈學校和花兒朵朵舞蹈學校美麗的舞蹈等，尤其民族服飾秀和最後壓軸的中國戲曲等，更是贏得讚嘆連連。

京劇、昆劇的出場驚豔全場，著名的賈永紅等戲曲大師精緻的妝容，絕美的服裝和悅耳動聽的嗓音贏得滿堂彩。