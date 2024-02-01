我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山最古老玩具店2月熄燈 30%折扣清倉

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

新州華人社團 美國夢商場慶龍年 戲曲、舞蹈迎春

記者劉偉／新州報導
京劇、昆劇等節目驚豔全場，贏得滿堂彩。(主辦方提供)
京劇、昆劇等節目驚豔全場，贏得滿堂彩。(主辦方提供)

新州中興國劇社、費城京劇社以及金花舞校、史穎舞校、新州中部華人協會、新州紫竹名樂團、藝軒舞蹈藝術中心、花兒朵朵舞蹈學校等，日前在新州大型商業購物及休閒中心「美國夢」，舉辦了一場精彩的中華國粹演出活動，吸引許多民眾駐足觀賞。

活動當天「美國夢」商場張燈結綵，充滿著濃濃的節日氣氛。

多個華人社團、組織在「美國夢」商場演出，迴響熱烈。(主辦方提供)
多個華人社團、組織在「美國夢」商場演出，迴響熱烈。(主辦方提供)

中國駐紐約領事館領事許朝暉在活動開幕式中致詞說，所有華人都為中華民族博大精深的文化而自豪，去年底，聯合國確認春節為聯合國假日，新州州長墨菲也在今年1月12日簽署了一項聯合決議案，將農曆新年定為新澤西的慶祝節日，凡此種種，都讓大家進一步體會到了中華文明的影響力。

當天節目豐富，包括張迎潮的口琴獨奏「喜洋洋」、二胡獨奏「賽馬」、史穎舞蹈學校舞蹈「熱巴鼓」、藝軒舞蹈藝術中心的四位女子帶來的「劍舞」、金花舞蹈學校和花兒朵朵舞蹈學校美麗的舞蹈等，尤其民族服飾秀和最後壓軸的中國戲曲等，更是贏得讚嘆連連。

京劇、昆劇的出場驚豔全場，著名的賈永紅等戲曲大師精緻的妝容，絕美的服裝和悅耳動聽的嗓音贏得滿堂彩。

活動總策劃人之一的武厚君說，希望這次活動能夠向社區的各族裔居民傳播中華的傳統文化，展現中華文化的濃厚底蘊。

多個華人社團、組織在「美國夢」商場演出，迴響熱烈。(主辦方提供)
多個華人社團、組織在「美國夢」商場演出，迴響熱烈。(主辦方提供)

新州 華人 聯合國

上一則

悅滿樓與滿記攜手恭祝大家 悅龍呈祥 滿福迎春

下一則

不信任QR code 喬州議員擬提案刪除選票條碼

延伸閱讀

聯邦法官延遲國會暴動者入獄時間 為了讓他做這件事

聯邦法官延遲國會暴動者入獄時間 為了讓他做這件事
台北寧夏夜市辦「科目三」舞蹈賽惹議 國台辦酸：反中反到反智

台北寧夏夜市辦「科目三」舞蹈賽惹議 國台辦酸：反中反到反智
新州通過「家政工權利法」 約5萬人受惠

新州通過「家政工權利法」 約5萬人受惠
新州擴大校園免費早午餐 6萬學童受惠

新州擴大校園免費早午餐 6萬學童受惠

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
中國駐美大使館提醒中國留學生，謹慎選擇從杜勒斯機場入境美國。(本報檔案照片)

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

2024-01-29 10:54
一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。警方公布嫌疑犯的監視器畫面。（取材自YouTube/Star-Advertiser）

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

2024-01-25 22:50
連鎖藥局CVS跟一些其他零售，均遭受盜竊問題困擾。(路透)

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

2024-01-25 09:57
吳小雷在2022年被捕後，接受麻州FBI問話。(路透)

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

2024-01-25 14:04

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州