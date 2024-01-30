大費城連江同鄉會龍年春節聯歡暨第二屆職員就職典禮 歡欣圓滿

向裕韜領事與連江會僑領們向嘉賓敬酒。右9及右7分別為新任主席劉用武、卸任主席盧端金

1月28日晚，大費城 連江同鄉會（下簡稱「連江會」）在南費城華達酒樓，舉辦慶祝龍年春節聯歡暨換屆就職典禮。中國駐紐約總領事館領事向裕韜、許朝暉，賓州 州長亞裔 事務委員會執行主任Razin Karu及主席陳威，賓州州議員Jared Solomon、Nikil Saval,賓州眾議員 Anthony Bellmon,費城市議員助理王安臨，費城警局16分局局長Jim Brown及各政府官員、賓州華人僑團聯盟秘書長朱楓、中華公所總顧問陳姿，以及費城各界僑社僑領、連江鄉親等500餘位嘉賓赴宴共賀。

當晚，華達酒樓座無虛席、嘉賓滿堂，舞獅慶賀拉開了晚會的序幕。在雄壯的中美兩國國歌聲中，慶典活動正式開始。新任主席劉用武、卸任主席盧端金攜連江新屆領導層僑領，進行舞獅採青儀式，寓意著連江會龍躍破雲，運勢通天。採青禮畢，盧端金上臺致卸任辭，他感謝社會各界及連江鄉親對其任期內的支持及幫助，同時，他又感謝了創會榮譽主席林建新 的無私奉獻，期勉連江鄉親攜手並進，續創輝煌。

新任主席劉用武致辭表示，此時此刻心中充滿感激和喜悅，承蒙鄉親的支持，這是一份信任和榮譽，更意味著責任和使命。連江連海連世界，親情、友情、桑梓情，民風淳樸、善良勤勞，鄉親們同根相牽、血脈相連，素有互幫互助的傳統美德。連江會在盧端金會長、楊道鋒執行會長等領導的帶領下，秉承創會宗旨，弘揚愛國愛鄉精神，團結鄉親，為有困難的鄉親及時提供幫助，積極參與社區各種公益活動，促進各族裔的和諧發展，並與各社團團結合作，參加中美兩國重要節日慶祝活動。大家同心同德，才取得了今天輝煌的成就。未來會履行職責、砥礪奮進，努力把連江會發展成讓鄉親滿意的大家庭，把同鄉會建設成為中美兩國友好關係的橋梁，為美好的明天繼續努力。

中國駐紐約總領事館領事向裕韜、執行主席林成枝、Razin Karu、陳威、陳姿、Jared Solomon、Nikil Saval, 王安臨、Jim Brown等紛紛致辭，表示非常高興看到費城華裔群體之間的強大凝聚力，團結一致，贊揚連江會加強了連江人的聯絡溝通，資源共用，共同發展。祝願中美兩國在經濟、科技、文化等領域共同合作，為促進世界經濟發展作出積極貢獻。

秘書長楊行武致答謝辭，期許未來繼續攜手同行，共同書寫連江會的輝煌篇章。理事長楊定增宣讀了福建省連江縣歸國華僑聯合會賀信，監事長王金登宣讀連江縣人民政府僑務辦賀信，第一常務副會長金盛鋒宣讀琯頭鎮歸國華僑聯合會賀信，第二常務副會長陳寶俤宣讀中共連江縣琯頭鎮委員會賀信。賓州政府、費城市議會、費城警局為連江僑領頒發了感謝匾，並祝換屆典禮圓滿成功，龍瑞雲天，福氣綿綿。

連江會為每位嘉賓派發了免費抽獎券，獎品豐富，遠東律師集團為來賓送出全新蘋果15手機，蘋果平板電腦，精美洋酒，連江同鄉會送出豐厚現金抽獎紅包。文藝演出環節，開心、歡樂、富貴、費城姐妹舞蹈團的姐妹們，獻上了精彩的熱辣舞蹈。最後，晚會在連江僑領合唱的《明天會更好》的歌聲中圓滿結束。