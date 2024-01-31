大費城僑學界華人社團聯席會議紀念中美建交暨天普大學授予鄧小平榮譽博士45周年及新春團拜會
「舞龍迎春，福運興隆」，大費城僑學界聯席會議（下簡稱「僑學界」）於1月28日，假東方明珠大酒樓舉行紀念中美建交暨天普大學授予鄧小平榮譽博士45週年和龍年新春團拜會。中國駐紐約總領事館李仕鵬副總領事、殷民俊僑務主任，費城各界首領、中西嘉賓400多人齊聚一堂，歡聲笑語，喜迎陽春。
在雄壯的中美兩國國歌聲中，團拜宴會拉開帷幕。富有中華傳統文化、寓意吉祥如意的舞獅採青儀式後，李仕鵬副總領事代表黃屏總領事向費城僑胞拜年，他表示，45年來，中美關係歷經風雨，總體向前發展，增進了兩國人民的福祉，促進了世界的和平、穩定和繁榮。中美關係的發展證明，中美共同利益遠大於分歧，只要加強溝通往來，增進相互瞭解與信任，就能克服地理的阻礙，讓兩國人民的友誼歷久彌堅，代代相傳。
李副總還說，45年前，鄧小平應邀訪美，這是新中國成立後領導人首次訪美，天普大學授予鄧小平榮譽博士學位，是迄今中國國家領導人唯一接受的美國大學榮譽學位，天普大學見證了中美關係歷史性發展，書寫了一段佳話。去年「習拜會」成功會晤，開闢了面向未來的「舊金山願景」，在關鍵歷史當口為中美關係把舵定向，造福兩國，惠及世界。僑學界及費城廣大僑胞長期以來關心支持祖（籍）國發展建設，幫扶同胞，為促進中美民間友好作出積極貢獻。希望繼續發揮橋梁作用，堅持不懈做中美友好的維護者，為中美關係健康發展貢獻力量。祝僑學界會務興隆，各位來賓龍鳳呈祥、龍騰虎躍、龍年大吉。
賓州州長亞裔事務委員會執行主任Razin Karu、費城僑界代表安良工商會會長麥健永、學界代表天普大學學生會主席李琬琳、天普大學法學院院長桑國亞、賓州州議員Sharif Street、費城市議員Nina Ahmad、Tess Kerins、賓州商務廳David Briel等分別上台發言，表示龍年到來，萬物興旺騰飛，中美建交45週年，是兩國友好的里程碑，是兩國人民共同努力的成果。祝福各位龍騰四海、龍馬精神，團拜會取得圓滿成功。
大費城僑學界秘書長黃偉星致答謝詞，感謝社會各界對僑學界工作的支持與幫助，在美華僑是中美建交的直接受益者，良好的中美關係，促進了世界的穩定與繁榮，增加了兩國人民的福祉。僑胞應做好中美兩國的紐帶與橋樑，發揮獨特優勢，以實際行動推動中美關係健康穩定發展。龍年是好運的象徵，期許共同攜手為僑胞服務，為祖國的和平統一大業做出新的努力與貢獻。
文藝節目表演中，《好運來》《步步高昇》等表達對新年美好願景的歌曲及舞蹈，給團拜會帶來了濃濃的節日氣氛。嘉賓們紛紛期許在新的一年里，事事興盛，繁榮成功。團拜會由孟紅、楊笑笑擔任主持。
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