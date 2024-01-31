17歲兇嫌費城醫院逃逸 5天後再度落網

17歲青少年肖恩．普萊爾從費城醫院外逃走，四天後再度落網。(費城警局)

費城 警察局指出，涉嫌在2020年殺人的候審17歲青少年肖恩．普萊爾(Shane Pryor)，上周在費城一家醫院外趁機逃逸，五天後，美國法警(US Marshall)在28日下午6時30分左右，於費城費爾頓維爾區(Feltonville section)的第三大道和羅斯福大道，重新逮捕拘留了普萊爾。

普萊爾在2020年10月被控犯下殺人罪時年僅14歲，被捕後一直關押於青少年監獄 中；他被控犯下謀殺、共謀和槍枝等罪刑；費城警局艾瑞克．格里普(Eric Gripp)警長表示，普萊爾由法警逮捕；他並在聲明中感謝媒體和民眾報案分享訊息。

聽到民眾提供線索後，美國法警和30至40名警察乘坐沒有標記的汽車，對該地區進行搜查，其中一名警察在9號和大道上發現了普萊爾身影。

官員稱，普萊爾隨後登上了一輛向北行駛的SEPTA巴士，警察車很快追上來，攔停了該輛巴士，並成功將車上的普萊爾逮捕。

普萊爾代表律師迪馬約(Paul DiMaio)表示，他的當事人堅稱自己是無辜的；他指出，一名法官在近期否決將普萊爾案件送回青少年法庭審理的請求，這很可能是導致普萊爾失去希望而逃跑的原因。

普萊爾母親在兒子逃跑後曾出面敦促他自首；她說，普萊爾會從拘留所逃跑，可能是因為他再兩周就要滿18歲了，這讓他可能會被轉移到成人監獄。

當局指出，普萊爾24日因手部受傷被送往費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)治療，然後趁機從急診室的車道上逃離；普萊爾徒步逃跑後一小時內，就被拍到上了一輛汽車離開；18歲司機迪格斯(Michael Diggs)隨後被逮捕，並被控妨礙逮捕、逃跑、犯罪共謀和使用通訊設施等罪名起訴。

調查副專員瓦諾爾(Frank Vanore)表示，監視器影片顯示普萊爾在逃跑後，進出多棟建築物並與人互動，「要求借用電話…盡可能想辦法離開該地區」。

調查人員相信，普萊爾打電話給迪格斯來接他；瓦諾爾指出，警方在24日當晚就攔截到這輛汽車，但普萊爾人已經不在車上；迪格斯和車上另一名乘客隨即遭到警方詢問，但警方並未對另一人提出指控。