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費城福建同鄉聯合會、賓州中國和平統一促進會 新春團年聚會 宣佈新屆領導班子成員

費城訊／圖文：彭林
費城福建同鄉聯合會2024新屆領導班子成員合影。左4、5為卸任主席張天晨、新任主席鄭麟，右1、左3為卸任議長遊誠耀、新任議長盧統雲，左1為新任第一常務副會長林錦水，左2為榮譽主席陳姿，右2為賓州和統會會長王建明
費城福建同鄉聯合會2024新屆領導班子成員合影。左4、5為卸任主席張天晨、新任主席鄭麟，右1、左3為卸任議長遊誠耀、新任議長盧統雲，左1為新任第一常務副會長林錦水，左2為榮譽主席陳姿，右2為賓州和統會會長王建明

1月24日晚，費城福建同鄉聯合會（下簡稱「聯合會」）、賓州中國和平統一促進會（下簡稱「和統會」）在太湖酒家舉行新春團年聚會。兩會會員、華埠僑團僑領近百人出席，閩籍僑胞同敘海外旅居情懷，暢飲共迎美好新年。

聯合會主席張天晨首先向到場會員及嘉賓表示了新春祝福，並致以節日的親切問候，祝願各位在新的一年裡龍騰虎躍、龍馬精神、身體健康、平安喜悅發大財。同時宣佈，自己已任期屆滿，經過籌備換屆小組及全體常務委員選舉並一致通過，聯合會產生了2024年新屆領導班子。他與卸任議長遊誠耀一道，懷著感恩的心，對在任期間，會員們給予的支持及鼓勵幫助表示衷心感謝，冀望新屆領導班子秉承創會宗旨，將會務繼續發揚光大。與此同時，他還宣佈聯合會樓宇入股股東都將獲得年終分紅，贏得在場會員的陣陣掌聲。

和統會會長王建明表示，過幾天就是中國傳統新春佳節來臨，向會員們道一聲新春快樂，家庭幸福。並向聯合會誕生的新屆領導班子表示衷心祝賀，他讚揚新屆領導成員年輕有為，務實幹練，聯合會走過了20多個春秋，欣喜的看到了新屆領導層的年輕化。長江後浪推前浪，相信聯合會在新任班子的領導下，一定會百尺竿頭，更上一層樓。

與會嘉賓們享用美酒佳餚，抒情歌唱，歡聲笑語綿綿不絕，在濃濃的新春喜慶氣氛中，盡情享受團聚的美好時光。

聯合會新屆領導班子為：主席鄭麟，議長盧統雲，第一常務副主席林錦水。

華埠 費城 兩會 賓州

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